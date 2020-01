Sanremo 2020, Amadeus svela perché Monica Bellucci non ci sarà

editato in: da

Sanremo 2020, tutte le donne di Amadeus

Monica Bellucci non sarà a Sanremo e Amadeus svela i motivi della sua assenza dopo che era stata annunciata fra gli ospiti che avrebbero calcato il palco dell’Ariston. Manca ormai pochissimo all’inizio del Festival e la 70esima edizione si preannuncia ricca di emozioni. Negli ultimi giorni, come spesso accade, intorno alla kermesse sono nate numerose polemiche.

Non solo quelle riguardanti Francesca Sofia Novello e Junior Cally, ampiamente chiarite, ma anche intorno all’improvviso forfait di Monica Bellucci. L’attrice vive ormai da anni in Francia con le figlie Deva e Leonie, nate dall’amore per Vincent Cassel, e attualmente è legata a Nicolas Lefebvre, esperto d’arte ed ex modello. Nonostante ciò la diva è amatissima in Italia, dove torna sempre volentieri.

Ad annunciare la sua assenza dal Festival di Sanremo era stata, qualche giorno fa, proprio la Bellucci. L’attrice aveva spiegato: “Il Signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”.

A chiarire i motivi che hanno spinto Monica a non salire sul palco dell’Ariston è stato proprio Amadeus, che ha voluto fare chiarezza in un’intervista al settimanale Oggi. “Purtroppo c’è stato un problema legato ad artisti francesi che avrebbero dovuto accompagnarla – ha raccontato il conduttore di Sanremo -. Non è facile come può sembrare da fuori, ci sono tante cose da incastrare, non c’è la lampada di Aladino, la sfreghi dici Madonna e appare Madonna”.

Il Festiva si svolgerà dal 4 all’8 febbraio con tanti ospiti, sia italiani che internazionali, e diverse co-conduttrici che affiancheranno il direttore artistico sul palco. “Sono esattamente le cinque serate che volevo con gli ospiti che desideravo – ha confessato Amadeus -, non ho un rammarico o un sogno non realizzato. Anzi, non mi aspettavo di poter avere Tiziano Ferro tutte le sere”.