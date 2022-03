È nata Giulietta: l’annuncio su Instagram di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi

Mamme e papà vip del 2022

Un piedino tenuto da una mano, uno scatto in bianco e nero pieno di emozione: quella che ha investito Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, che sono diventati genitori di Giulietta Rossi.

Per entrambi è la prima figlia e la notizia era molto attesa dai fan della coppia, che aspettavano di sapere quando sarebbe arrivata la piccola. Nei giorni precedenti alla lieta novella i due profili social sono stati abbastanza silenziosi, fino all’arrivo della piccola Giulietta.

Francesca Sofia Novello e Valentino, l’annuncio su Instagram

Una notizia accolta con commenti pieni di felicitò da vip e fan: è nata Giulietta Rossi e la coppia composta da Francesca Sofia Novello e Valentino ha condiviso la grande gioia con un annuncio Instagram. Lo scatto scelto è in bianco e nero e ritrarre un dolcissimo piedino, le parole sono ricche di emozione e di gioia: “Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi”.

Un momento tanto atteso non solo dalla coppia, ma anche dai tantissimi fan che hanno seguito la gravidanza e che nei giorni scorsi si sono preoccupati per il silenzio social di entrambi tanto da spingere la modella a tranquillizzare tutti con una storia in cui ha scritto: “È tutto assolutamente ok ragazzi, non vi preoccupate! Quando sarà il momento sarete aggiornati su tutto… sono giorni in cui ho bisogno di privacy e di staccare. Torno presto”. E il ritorno c’è stato con la notizia più bella: la nascita di Giulietta.

Francesca Sofia Novello, splendida in gravidanza

Modella, influencer e bellissima: Francesca Sofia Novello ha condiviso scatti della sua gravidanza su Instagram, mostrandosi in tante foto con il pancione. Splendida, con un sorriso coinvolgente e un carattere forte, la Novello si è mostrata in diverse foto sfoggiando look bellissimi anche con il pancione: da quelli più sportivi e comodi a scelte più sensuali, il denominatore comune per ogni foto è: bellissima.

Francesca Sofia Novello, l’amore con Valentino Rossi

La loro storia d’amore è iniziata bel 2016, ma per molto tempo hanno tenuto la relazione lontana dai riflettori. Pare che l’incontro tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sia avvenuto proprio sulle piste, infatti lei era un’ombrellina nei paddock dei circuiti di motociclismo, durante il Motomondiale. All’epoca era anche iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza e voleva diventare magistrato. Oltre a questo nella sua carriera non sono mancati i passaggi in televisione: dalla partecipazione nel 2014 a Chiambretti Supermarket, andato in onda su Italia 1, fino al prestigioso palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2020. Dal primo incontro della coppia a oggi la strada è stata lunga e scandita da gesti importanti, come quel bacio a fior di labbra che ha fatto battere il cuore ai fan e che è stato uno dei piccoli sgarri a quel desiderio di tenere la vita privata lontana dai riflettori. Uno sgarro che in questi mesi Francesca Sofia Novello si è “concessa qualche volta” per condividere l’annuncio della gravidanza e le sue emozioni. Fino a quella più grande: l’arrivo della piccola Giulietta. Un nome dolcissimo che i due neo genitori hanno voluto svelare con gioia proprio in occasione della nascita.