Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, il bacio su Instagram è da vero amore

Francesca Sofia Novello riscopre il fascino della salopette (e la apre sul pancione)

Un amore nato quasi per caso, e che tuttavia è diventato sempre più forte, superando anche la prova del tempo: la bellissima storia di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi è davvero un sogno, e come per ogni favola che si rispetti c’è un lieto fine in arrivo. Presto infatti diventeranno genitori, e la loro gioia è palpabile. Ma ancor prima di essere mamma e papà, sono una coppia innamoratissima.

Francesca Sofia Novello, il bacio con Valentino Rossi

È un tenero bacio scambiato a fior di labbra, quello che Francesca ha voluto condividere su Instagram. Per i fan è un tuffo nella loro quotidianità, un’istantanea di quell’amore puro che ormai da anni le splendida modella lombarda sta vivendo accanto a Valentino Rossi. La loro storia non potrebbe essere più romantica. E lo è stata sin dalle origini: lui, grandissimo campione di motociclismo, sembrava inarrivabile ad una giovanissima ombrellina che aveva trovato spazio, tra tante, proprio nel suo paddock. Ma quando lo ha conosciuto, la Novello ha scoperto una persona di grande umiltà, di cui si è subito innamorata.

“Aveva chiesto il numero di telefono tramite amici e ci siamo organizzati per vederci” – ha raccontato una volta Francesca ai microfoni di Sky Sport, a chi le chiedeva come fosse andato il loro primo incontro. Da quel momento – era il 2016 – non si sono più separati. The Doctor ha perso la testa per quella bellissima modella che lo ha lasciato senza fiato, e se ne è scoperto sempre più innamorato, giorno dopo giorno. La differenza d’età? Non è mai stata un problema: nonostante i 15 anni che li dividono, la loro è una relazione solida.

E se nei primi tempi del loro amore avevano deciso di non mostrarsi troppo sui social, preferendo vivere questa storia nel massimo riserbo, è altrettanto vero che non si sono mai nascosti. La meravigliosa foto del loro bacio ne è l’esempio perfetto, il racconto di un sentimento così forte che travalica anche il bisogno di tenerlo lontano dalle luci dei riflettori. Negli ultimi mesi, d’altronde, Francesca Sofia Novello ha voluto condividere con i suoi fan un’altra importante fase della sua vita: è infatti in dolce attesa del suo primo bebè, e non potrebbe essere più felice.

Francesca Sofia Novello, la dolce attesa

Qualche mese fa, Francesca e Valentino hanno annunciato la lieta novella: presto allargheranno la famiglia. Una notizia che è stata accolta con enorme gioia dai tantissimi fan della coppia, e da quel momento la curiosità ha preso il sopravvento. Nonostante la sua riservatezza, la bella modella ha condiviso qualche foto del pancino man mano che questo cresceva, regalando una piccola emozione anche ai suoi follower. Mentre, tra le sue storie di Instagram, si è confessata apertamente: “Quando abbiamo scoperto che saremmo diventati genitori ho pianto per alcuni giorni, all’epoca non mi sentivo pronta. Ma presto ho cambiato idea”.

E ora manca davvero poco al termine: tra un mesetto lei e Vale stringeranno tra le braccia la loro bimba – sì, è una femminuccia, come rivelato non appena lo hanno saputo. Sul nome, vige ancora il massimo riserbo. L’hanno scelto ormai da tempo, e a quanto pare accordarsi è stato più facile del previsto, ma preferiscono non svelarlo finché non arriverà il grande giorno. Questione di poche settimane, e presto anche questa curiosità sarà soddisfatta.