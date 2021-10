Francesca Sofia Novello, la dedica d’amore a Valentino Rossi nel giorno dell’addio

Venezia 2021, Francesca Sofia Novello e Cristiana Capotondi sfoggiano l’eleganza del nero

Una vita corsa fino all’ultima curva, quella di Valentino Rossi, che ha salutato la sua Misano con una grande festa. Dall’altra parte di quella pista che ha accolto vittorie e sconfitte c’è stata Francesca Sofia Novello, la donna con la quale ha deciso di formare una famiglia e che è in attesa della sua prima figlia.

Valentino Rossi, la dedica di Francesca Sofia Novello

“Grazie, amore”, solo poche parole su Instagram, quelle della Novello, per esprimere tutta la sua gratitudine nei confronti dell’uomo con il quale ha voluto dividere la sua vita e per colui che sarà anche il padre della sua bambina. Per il campione di MotoGP si è così aperta una nuova fase della sua esistenza nella quale la velocità è destinata ad assumere un’altra forma. Sarà sostegno e guida, insieme alla sua compagna, di un percorso che dovrà tracciare con l’aiuto di tutta l’esperienza che ha assorbito sul campo.

La notizia della gravidanza di Francesca Sofia Novello è giunta inaspettata dopo che la stessa modella aveva dichiarato di avere ancora tempo per raggiungere questo sogno. L’arrivo della piccola, invece, coinciderà quasi con la conclusione delle gare da parte del suo papà, che ha deciso di dire addio alle corse dopo una carriera monumentale, nella quale ha portato in alto il nome dell’Italia nel mondo.

Il loro amore, che è nato proprio sulle piste di motociclismo, non ha avuto bisogno di proclami. I due formano una coppia bellissima e molto affiatata, con una Francesca Sofia sempre pronta a sostenerlo più come una fan sfegatata che come una compagna. E, in un giorno così importante per loro, non poteva che essere al suo fianco. A ridere di gioia e piangere di commozione, circondati da un muro folle d’amore che li ha tenuti stretti fino all’ultimo metro.

Anche Cesare Cremonini alla festa per l’ultima gara

Quella di Misano, disputata di fronte a parenti e amici, è stata l’ultima gara italiana del Dottore. Non sono dunque mancati i festeggiamenti, con la presenza di suo fratello Luca Marini e dell’amico Cesare Cremonini. Presenti anche suoi figli sportivi – Bagnaia e Morbidelli – che fino all’ultimo sono stati a bordo pista in questa giornata così speciale per lui e per il mondo della MotoGP.

“Sono circondato d’affetto e fanno piacere tutti questi eventi speciali per me. Avrei bisogno di una controfigura per potermi dedicare esclusivamente alla pista. Ma sono molto contento”, ha spiegato Rossi ad Ansa, che ancora non ha reso le armi e che è pronto a disputare le ultime gare della stagione.