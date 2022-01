Francesca Sofia Novello, conto alla rovescia: le tenere foto col pancione

Francesca Sofia Novello aspetta il suo primo figlio dal fidanzato, la leggenda della MotoGP Valentino Rossi, e le immagini condivise sui social restituiscono appieno il momento di grazia dell’amata coppietta. La modella e “Il Dottore” avevano annunciato lo scorso agosto di aspettare un bebè, per la precisione una piccola Rossi, che dovrebbe nascere a breve.

L’ex ombrellina, che non sta più nella pelle dalla gioia, mostra così sui social il suo sensuale look premaman, sfoggiando le sue tenere forme modificate dalla dolce attesa.

Lo stile premaman di Francesca Sofia Novello è super sexy

Chi pensa che gli abiti premaman debbano essere per forza larghi e bon ton potrà presto ricredersi. Francesca Sofia Novello dimostra infatti come anche in gravidanza si possa essere sensuali e glamour. Nelle ultime ore la modella milanese si è mostrata sui social con un selfie in bianco e nero che risalta il suo pancione in maniera sensuale, regalando uno spunto audace per tutte le altre mamme in attesa. Il dettaglio che balza subito all’occhio è proprio l’intenzione di non voler nascondere le forme modificate dalla gravidanza, fasciando anzi il pancione in un body aderentissimo che lascia scoperte le spalle.

Il collo alto e le maniche lunghe del body fanno invece da contrasto alle gambe scoperte, abbinate a un semplice paio di sneakers con calzettoni bianchi in bella vista. Come dimostrano gli scatti degli ultimi mesi, la Novello non ha mai abbandonato lo stile sexy che da sempre la contraddistingue. Nonostante le forme modellate dal lieto evento, la modella infatti non ha rinunciato a bikini mozzafiato, minigonne e top che lasciano la pancia scoperta. Certo il fisico aiuta non poco l’influencer di Arese, ma l’audacia di noi donne fa il resto, confermando che anche in gravidanza si può essere davvero stupende.

La storia d’amore tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

L’arrivo della piccola Rossi ha scatenato i tifosi della coppia, conosciutasi in occasione del Rally di Monza del 2016. Francesca Sofia Novello ai tempi infatti era un’ombrellina, o per meglio dire una “starting grid girl“, una delle ragazze immagine sulla griglia di partenza, di quelle che accompagnavano i piloti prima del via, stando in piedi al loro fianco con l’ombrello e lo sponsor.

In seguito questa figura è stata abolita, ma ormai tra i due era già scoccata la scintilla dell’amore. La loro storia, che fa palpitare i cuori dei fan, è stata battezzata anche dalla mamma di Vale, da sempre vicina al campione, sulle pagine di DiPiù. La donna ha spiegato perché dopo tante storie d’amore finite, la Novello sarebbe la persona giusta per il figlio. “Ha un carattere simile a quello di Valentino. Quando si tratta di essere precisi, seri, accurati, lei c’è. Quando è il momento di giocare, di assecondare una serenità, lei c’è”.

Con la sua benedizione e la nascita della piccola Rossi, il cui nome sembra già essere stato scelto dai neo-genitori, come ha rivelato la modella in una chiacchierata coi fan, per “The Doctor” i fiori d’arancio sembrano sempre più vicini.