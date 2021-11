Valentino Rossi, la madre svela cosa pensa di Francesca Sofia Novello

Venezia 2021, Francesca Sofia Novello e Cristiana Capotondi sfoggiano l’eleganza del nero

La madre di Valentino Rossi svela cosa pensa di Francesca Sofia Novello, la compagna del pilota di MotoGp che presto lo renderà padre per la prima volta.

Valentino Rossi presto papà

A 42 anni e dopo una lunga carriera, Valentino Rossi si prepara a diventare papà. Lo sportivo infatti aspetta una bambina da Francesca Sofia Novello, modella e star di Instagram a cui è legato da diverso tempo. Fra la top model e il pilota ci sono 28 anni di differenza, ma questo non ha mai influenzato la relazione. I due hanno vissuto la love story sempre lontano dai riflettori, con grande riservatezza.

Cosa ne pensa la madre di Valentino Rossi

Stefania Palma, mamma di Valentino Rossi, ha parlato per la prima volta di Francesca Sofia Novello. La donna, vicinissima da sempre al campione di MotoGp, ha spiegato in una lunga intervista perché, dopo tante storie d’amore finite, la modella sarebbe la persona giusta per lui. “Ha un carattere simile a quello di Valentino – ha rivelato al settimanale DiPiù -. Quando si tratta di essere precisi, seri, accurati, lei c’è. Quando è il momento di giocare, di assecondare una serenità, lei c’è”. La Stefy, così come la chiamano tutti, è certa che Valentino sarà un papà perfetto: “Sarà pronto ad adeguarsi a quello che una figlia porterà nella sua vita”, ha garantito.

La prima figlia di Valentino Rossi

Valentino non ha nascosto la gioia dopo aver scoperto che diventerà padre. L’arrivo della piccola coincide con il suo addio alla MotoGp dopo una carriera di successi. “Volevamo prenderci una pausa dopo il ritiro, ma non abbiamo perso tempo! – ha confessato -. Siamo contenti, due anni fa sarebbe stato un colpo ma adesso sono felice. Poi è una bambina, avrei preferito un maschio, ma almeno non la metterò sulla moto”. Francesca Sofia Novello invece ha svelato qualcosa riguardo il nome della bimba. “Siamo indecisi tra due – ha detto -. Non sarà Vittoria, non so da dove sia spuntato questo nome, dato che così si chiama già la figlia di Uccio […] Valentino secondo me ancora non si è ben reso conto di quello che sta per succedere, ma mi fa tante domande, è curioso”.