Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, la prima foto con Giulietta su Instagram

“Famiglia“. Come possiamo descrivere la foto condivisa da Francesca Sofia Novello su Instagram, se non così? Insieme a Valentino Rossi e alla loro Giulietta, nata a marzo 2022, sono stati invitati a una comunione in uno scenario da favola: una villa della campagna romagnola. Un ritratto intimo e privato, uno scatto meraviglioso, dove la Novello si stringe a Rossi, che invece tiene in braccio la piccola. Una di quelle foto memorabili, che non si conservano solo nell’album dei ricordi, ma che si serbano anche nel cuore.

Francesca Sofia Novello, Valentino Rossi e Giulietta: il primo scatto di famiglia su Instagram

Un dettaglio è saltato subito all’attenzione: anche per questa foto, infatti, il campione di motociclismo e la modella hanno scelto di non mostrare il volto di Giulietta. La coppia non ama condividere molti particolari della loro vita privata, e la privacy della bimba è sempre rispettata, soprattutto in determinati post: non sono molte le foto ad oggi condivise, a parte rare eccezioni. Per la prima comunione della figlia di alcuni amici di Valentino e Francesca, si sono concessi un weekend nella campagna romagnola: un’atmosfera bucolica, perfetta per staccare la mente da tutto. E soprattutto per creare ricordi magici e preziosi.

Per la famiglia, è la prima foto in cui sono tutti insieme sui social: Valentino e Francesca vestono di bianco, in un look quasi matchy-matchy, mentre la piccola ha un vestitino blu con decori. Felici, sorridenti, rilassati, come qualsiasi altra coppia in un giorno di festa. Finalmente, stringono tra le braccia la loro Giulietta, che è venuta al mondo a marzo, portando gioia e allegria nella loro vita.

La prima vacanza al mare a Ibiza per la Festa della Mamma

Francesca Sofia Novello ha condiviso delle foto insieme alla sua Giulietta nelle ultime settimane, in particolare durante la loro prima vacanza di famiglia al mare, sotto il sole dell’Isla Blanca. In vista dell’estate, cosa c’è di meglio di anticipare i giorni di relax in spiaggia se non andare nell’arcipelago delle Baleari, e precisamente a Ibiza? La modella e il pilota hanno anche documentato il primo volo di Giulietta, condividendo su Instagram lo scatto da Google Maps.

L’occasione del viaggio, in effetti, era davvero speciale: “Cin Cin per la mia prima Festa della Mamma“, aveva scritto Francesca Sofia Novello su Instagram. “Auguri a tutte, a chi sta cercando di realizzare questo sogno e chi sta aspettando di fare l’incontro più magico della vita”. Anche Rossi è finalmente felice di avere coronato questo sogno, che aspettava da tempo di poter realizzare: durante la gravidanza della Novello, era proprio un papà impaziente di conoscere la sua piccolina.

Dello stesso avviso è la mamma di Valentino, Stefania Palma, che, durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha svelato: “I genitori sono radiosi e io sono già innamoratissima di Giulietta, non vedo l’ora che interagisca: dopo due maschi, volevo che in famiglia arrivasse una femmina“. Un capitolo della vita di coppia che può dare tante soddisfazioni e che sta riempiendo di colori e risate le loro giornate: semplicemente meravigliosi.