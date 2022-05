Francesca Sofia Novello presenta Giulietta in una rara foto su Instagram

Mamme e papà vip del 2022

Uno scatto dolcissimo, che dimostra tutto l’amore di una giovane mamma per la figlia: Francesca Sofia Novello, la compagna di Valentino Rossi, ha deciso di condividere su Instagram un rarissimo scatto con la piccola. Le istantanee della bimba sono pochissime sui profili social della neo mamma, e questo ne è un esempio: di Giulietta appare solo una parte del visino, baciato dalla madre.

Francesca Sofia Novello, la foto con Giulietta è dolcissima

Un weekend all’insegna del relax e dell’amore per Francesca Sofia Novello, che ha condiviso su Instagram due scatti: il primo distesa sul lettino, con la pelle leggermente arrossata dal sole; il secondo, tenerissimo, con la figlia Giulietta, mentre le dà un bacio sulla guancia.

Si tratta di un evento rarissimo per la neo mamma, che fino a questo momento aveva deciso di mostrare la piccola sui suoi profili social sporadicamente e solo di spalle. Nello scatto invece si intravede una porzione di viso della bimba, baciata dalla mamma, che non può sottrarsi alla tenerezza delle morbide guanciotte di Giulietta.

Solo qualche settimana fa, la coppia composta da Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi si era concessa una vacanza a Ibiza, la prima per la loro bimba. La famiglia è poi rientrata in Italia, giusto in tempo per celebrare la festa della mamma.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, il loro amore e la nascita di Giulietta

La storia d’amore del pilota e della modella è iniziata nel 2016, ma per molto tempo hanno tenuto la relazione lontana dai riflettori.

L’incontro tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi sarebbe avvenuto sulle piste, habitat naturale dello sportivo: lei era un’ombrellina nei paddock dei circuiti di motociclismo, durante il Motomondiale. La loro storia è iniziata come una semplice frequentazione tra amici: entrambi uscivano da relazioni complicate e per questo non erano pronti a iniziare una storia seria. Poi tra una cena e qualche festa, hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra.

Sebbene abbiano cercato di trascorrere i momenti più belli lontano dai riflettori, Francesca e Valentino hanno fatto qualche strappo alla regola, come la dedica dolcissima nel giorno dell’addio di Rossi al motociclismo, o i rarissimi baci sui social. Impossibile per loro però non condividere con i numerosi fan e follower la notizia più bella, l’annuncio della gravidanza e l’arrivo della piccola Giulietta, lo scorso 4 marzo. I due neo genitori hanno voluto svelare con gioia proprio in occasione della nascita.

L’annuncio era arrivato in maniera originale, in perfetto stile Rossi, che per l’occasione aveva vestito i panni del dottore. “Dopo un’attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina”. Francesca Sofia Novello aveva mostrato il pancino, ancora appena accennato, incorniciandolo con un cuore.

Le nozze invece possono ancora attendere, come aveva spiegato la giovane modella in un’intervista a Verissimo: “Valentino è l’uomo della mia vita e quindi perché no! Non sono una che però vede il matrimonio come una conditio sine qua non: se succede bene, ma ci amiamo uguale. Non è che serve una fede al dito per avere fede nel cuore”.