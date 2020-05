Sanremo, Francesca Sofia Novello svela un retroscena inedito

editato in: da

Francesca Sofia Novello svela un retroscena su Sanremo 2020. La modella e compagna di Valentino Rossi è stata co-conduttrice del Festival con Amadeus e Fiorello. Un’esperienza unica per l’influencer di Instagram che non dimenticherà mai e di cui è tornata a parlare di recente.

Intervistata dal settimanale Oggi, la Novello ha svelato di essere stata scortata dalla polizia per arrivare in tempo alla prima conferenza stampa di Sanremo 2020. “Stavo arrivando in ritardissimo alla prima conferenza stampa della mia vita – ha confessato -. Eravamo imbottigliati nel traffico, l’autista ha provato in tutti i modi a passare, ma non c’erano spiragli. Mi ha salvato la Polizia: è arrivata e ci ha scortato con le sirene. Sono stati fantastici”.

Francesca Sofia Novello ha poi svelato che sarebbe disponibile a prendere parte a Sanremo 2021 se la conduzione andasse nuovamente a Fiorello e Amadeus. “Ci andrei di corsa. Loro sono due fuoriclasse – ha rivelato -. Fiorello è un fenomeno, andava a braccio, tutto quello che avete visto sul palco è nato dal suo genio, dalla sua spontaneità. Poi è stato fondamentale per calmarmi. Prima di scendere le scale, ero di pietra, terrorizzata. Lui continuava a farmi ridere, quando ‘Ama’ mi ha annunciato, Rosario ha fatto finta di trattenermi. ‘Aspetta, prima devi farti un selfie con me’”.

Top model e star di Instagram, la Sofia Novello è legata da qualche anno a Valentino Rossi. La love story procede a gonfie vele e presto la coppia potrebbe decidere di fare il grande passo.

“Per la prima volta abbiamo vissuto a lungo insieme, da soli, e non ci sono state sorprese: stiamo benissimo, siamo innamorati e sereni – ha raccontato lei -. Ci svegliamo sul tardi, facciamo colazione, ci alleniamo e poi facciamo un giretto con i nostri due cani, Penelope e Ulisse. A pranzo e cena andiamo a mangiare dalla Stefi, la mamma di Vale, che è bravissima. Poi, maratona di film e serie Tv fino a notte fonda”.

“Avevo tantissimi progetti legati alla moda, interrotti per l’emergenza – ha aggiunto -, ma la salute viene prima di tutto. Però ho fatto in tempo a lanciare la mia linea di costumi, Envidiame. E grazie alla tecnologia e alla fantasia, continuo a lavorare: curo i miei profili social, faccio degli shooting con Facetime”.