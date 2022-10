“La vita che sognavo”. Francesca Sofia Novello, su Instagram le rare foto di famiglia

Fonte: ANSA Francesca Sofia Novello, foto di famiglia su Instagram

Riservatissimi e felici: Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi non sono soliti condividere momenti della propria vita privata sui social, ma ogni tanto fanno un’eccezione. E questa volta è stata lei a pubblicare su Instagram alcune rare foto di famiglia, una serie di scatti in cui la si vede con in braccio la piccola Giulietta mentre assistono alle gare del papà. Scatti dolcissimi, tra baci e sguardi pieni di amore.

Francesca Sofia Novello, la dedica per Valentino Rossi e la figlia

Una serie di scatti, di cui uno in particolare restituisce il senso della parola famiglia: Francesca Sofia Novello ha pubblicato alcune foto su Instagram che la ritraggono insieme alla figlia e al suo compagno Valentino Rossi. Sempre molto attenti alla sfera privata, gli scatti ritraggono la piccola di schiena per proteggerne la privacy.

Ma non sfuggono gli sguardi di mamma e papà, che sono colmi di gioia. C’è Valentino Rossi immortalato mentre le scocca un tenero bacio e poi mentre la guarda sorridente. Oltre a questi ci sono le foto della piccola all’interno del paddock della gara alla quale ha partecipato il papà. Cuffie in testa per proteggerla dal rumore a bordo pista, Giulietta è in braccio a mamma Francesca Sofia che indossa jeans e una giacca di pelle.

A corredo del carosello la modella e influencer ha aggiunto una frase che restituisce l’emozione e la felicità che sta vivendo in questo periodo della sua vita: “La vita che sognavo”. Parole accompagnate dagli hashtag grateful, ovvero gratitudine, e mamma papà e Giulietta.

Foto rarissime di famiglia, perché sia Valentino Rossi, sia Francesca Sofia Novello non sono soliti pubblicare scatti che li ritraggono insieme. Una delle poche eccezioni sono state quelle condivise con i follower in occasione del battesimo della piccola Giulietta.

Francesca Sofia Novello, l’amore con Valentino Rossi

Un amore grande e profondo è quello che lega Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, una coppia affiatata che da qualche mese ha accolto anche l’arrivo della prima figlia: Giulietta nata a marzo del 2022 regalando emozioni bellissime ai genitori che avevano condiviso la notizia scrivendo di essere “al settimo cielo”.

La loro love story ha preso il via nel 2016, ma per tanto tempo è stata tenuta lontana dal clamore mediatico. Il primo incontro è avvenuto sulle piste e da quel momento i due hanno iniziato a frequentarsi: il resto è storia. E riservatezza è la parola che più si addice alla loro relazione e a come entrambi hanno deciso di tenere la parte più privata e personale per loro. Anche se ogni tanto si sono concessi qualche strappo alla “regola”. Da baci dolcissimi, a dediche speciali, fino a qualche raro scatto di famiglia.

Una cosa è certa: l’amore è grande. In un’intervista a Verissimo, rilasciata un po’ di tempo fa, Francesca Sofia Novello aveva risposto alla domanda su eventuali future nozze: “Valentino è l’uomo della mia vita e quindi perché no! Non sono una che però vede il matrimonio come una conditio sine qua non: se succede bene, ma ci amiamo uguale. Non è che serve una fede al dito per avere fede nel cuore, come dico spesso”.

Più di recente è stato lui, invece, a rivelare a Chi che “ci piacerebbe avere anche un maschietto”. Per il momento – una cosa è certa – si godono la vita a tre, con tanto amore e felicità.