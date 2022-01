Francesca Sofia Novello e l’ultimatum a Valentino Rossi: il retroscena

Francesca Sofia Novello riscopre il fascino della salopette (e la apre sul pancione)

Veloce in pista, ma riflessivo nella vita privata: Valentino Rossi, il pilota che ha incantato gli appassionati di MotoGp, ha appeso la due ruote al chiodo e ha iniziato una nuova vita con la compagna e futura mamma Francesca Sofia Novello. Diversamente da quello che ci si può aspettare da un pilota così scattante, la relazione con la modella lombarda non ha ingranato subito la marcia proprio per le titubanze di Valentino.

L’amore tra i due dura da circa quattro anni: il primo incontro è avvenuto nel dicembre del 2017, a breve verrà suggellato dalla nascita della loro prima figlia. In realtà, il rapporto non è iniziato con il piede giusto, come racconta la coppia in un’intervista rilasciata a Graham Bensinger, tanto che la Novello è dovuta arrivare ad un ultimatum per far finalmente decidere il pilota sulla loro futuro.

Il primo incontro

Dopo essersi conosciuti sul circuito di MotoGP, dove la modella lavorava come ombrellina, Valentino è rimasto affascinato dalla sua bellezza. I due hanno iniziato a chattare, nonostante Rossi uscisse da una lunga relazione e avesse bisogno di tempo. Il pilota, infatti, racconta di aver incontrato la sua attuale compagna troppo presto, solo dopo sei mesi dalla fine della storia precedente: per questo non era pronto per qualcosa di serio, aveva bisogno di un anno e mezzo per stare da solo, per ricaricare le batterie prima di avere un’altra relazione. Nonostante questo, non voleva interrompere la frequentazione con lei, la tratteneva, ma non troppo, come ha dichiarato Valentino.

Francesca Sofia ha compreso perfettamente la situazione e lo stato d’animo del compagno, per questo ha atteso pazientemente che lui fosse pronto a mettere radici, fino a quando ha detto basta e gli ha dato un aut aut:

“Diceva sì, no, sì, no, sì, no. Gli ho dato l’ultima possibilità durante il rally di Monza, gli ho detto “Sono venuta per restare, altrimenti ciao”

Valentino Rossi in quel momento ha capito che non aveva nessuna intenzione di perderla e voleva trasformare la loro relazione in qualcosa di più serio.

Come la coppia ha scoperto la gravidanza

Tra pochi mesi la coppia accoglierà nella loro vita la prima figlia, anche se la gravidanza non era prevista. Francesca Sofia Novello ha scoperto di aspettare un bimbo casualmente, in occasione della seconda dose del vaccino anti Covid.

Mentre si recava in ospedale, ha iniziato ad avere la nausea, è subito tornata a casa e si è confidata con la madre che ha immediatamente intuito fosse incinta. Il pilota all’oscuro di tutto e appena rientrato da una gara, voleva trascorrere una serata in pizzeria con la fidanzata, ma quando l’ha raggiunta l’ha trovata in lacrime e gli ha confessato che sarebbe diventato papà.

Lo shock iniziale ha preso il posto della felicità e, dopo aver tenuto nascosta la notizia per alcuni mesi, hanno deciso di condividere la loro gioia sui social. La coppia ha confidato di volere ampliare la famiglia e che gli piacerebbe avere un maschio. Ma il pilota non ha nascosto di essere al settimo cielo nell’avere una bambina: se fosse maschio tutti si aspetterebbero che seguisse le orme del padre, mentre una bimba può decidere quello che vuole diventare liberamente.