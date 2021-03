Sanremo 2021: la scaletta della seconda serata

editato in: da

Sanremo 2021, le co-conduttrici di Amadeus

Mercoledì 3 marzo va in scena la seconda serata del Festival di Sanremo. Tante le sorprese della 71esima edizione, che si conclude il 6 marzo, a cominciare dalle performance di Fiorello, che già nella prima puntata ha stupito tutti, per proseguire con quelle di Achille Lauro, i cui look sono tra i temi più dibattuti sui social.

Anche la seconda serata prevede un parterre di ospiti speciale e l’esibizione del secondo gruppo di 13 Big e 4 Nuove proposte.

Chi canta: la scaletta

Come per la prima serata, anche la seconda si apre con la gara dei Giovani:

Wrongonyou

Greta Zuccoli

Davide Shorty

Dellai

Per quanto riguarda i Big, si esibiranno gli altri 13 cantanti in gara (attualmente in ordine alfabetico):

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

La Rappresentante di Lista – Amare

Lo Stato Sociale – Combat Pop

Bugo – E invece sì

Gaia – Cuore amaro

Willie Peyote – Mai dire mai (La locura)

Malika Ayane – Ti piaci così

Fulminacci – Santa Marinella

Extraliscio feat. Davide Toffolo – Bianca luce nera

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Gio Evan – Arnica

Irama – La genesi del tuo colore

Random – Torno a te

La partecipazione di Irama è ancora in bilico a causa dell’esito positivo del tampone di un membro del suo staff. Da regolamento il cantante dovrebbe quindi essere escluso poiché dovrebbe fare la quarantena obbligatoria. Nel corso della conferenza stampa, però, Amadeus ha dichiarato di avere in mente una soluzione: proporre di mandare in onda la registrazione delle prove generali in modo di consentire all’artista di rimanere in gara ed essere giudicato. Il direttore artistico ha detto che chiederà a tutti i cantanti se sono d’accordo nell’adottare questa strategia in modo che anche se dovesse verificarsi una nuova positività nei prossimi giorni si possa procedere così consentendo a tutti di proseguire con la competizione.

Gli ospiti e i co-conduttori della seconda serata

Ad affiancare Amadeus nella serata di mercoledì 3 marzo come sempre Fiorello, che apre lo show con un altro dei suoi divertenti sketch. La donna cui è affidato il ruolo di condurre insieme ai due mattatori è Elodie, che prende il posto di Matilda De Angelis.

A spezzare il ritmo della gara tanti ospiti, a cominciare da Laura Pausini, che porterà sul palco dell’Ariston Io sì, il brano con cui ha trionfato ai Golden Globes per la colonna sonora del film La vita davanti a sé.

Omaggio al Maestro Ennio Morricone proposto da Il Volo, nonostante il brutto lutto di Ignazio Boschetto. A dirigere l’Orchestra del Festival il figlio della compianta leggenda, Andrea Morricone.

Per il momento dedicato allo sport spazio ad Alex Schwazer: il marciatore sta lottando per veder annullata la propria squalifica, che lo terrà ai box fino al 2024 e potrebbe porre la parola fine alla sua carriera. In merito si è espresso Amadeus: “Intendiamo ridare dignità e visibilità a un grande sportivo che, per cinque anni, è stato allontanato dai campi di gara a causa di un’accusa di doping rivelatasi infondata”.

Infine un momento revival, con Gigliola Cinquetti, Marcella Bella e Fausto Leali.

La classifica provvisoria

Al termine della prima serata Amadeus ha letto la classifica che tiene conto solo del voto della giuria demoscopica. Ciò significa che è a tutti gli effetti provvisoria: suggerisce però una prima tendenza di voto.

1. Annalisa

2. Noemi

3. Fasma

4. Francesca Michielin e Fedez

5. Francesco Renga

6. Arisa

7. Maneskin

8. Max Gazzè

9 Colpisce Dimartino

10. Come_Cose

11. Madame

12. Ghemon

13. Aiello

Dove guardare il Festival in tv e streaming

La seconda serata del Festival inizia alle 20,45 circa, subito dopo l’appuntamento con PrimaFestival, condotto da Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci.

La kermesse va in onda come di consueto in Eurovisione su Rai Uno, ma è possibile seguire lo show anche da pc e cellulare attraverso RaiPlay, sia sul sito web, che tramite l’apposita app gratuita.

