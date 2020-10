Seat Music Awards 2020, i conduttori e gli artisti attesi sul palco dell’Arena di Verona

Il 2 settembre 2020, si alza il sipario sulla 14esima edizione dei Seat Music Awards. La kermesse, condotta da un' emozionatissima Vanessa Incontrada e da, si articolerà in due serate. La seconda, andrà in onda sempre dall'Arena di Verona il 5 settembre 2020. Alta è l'attesa anche per il terzo appuntamento (Seat Music Awards - Viaggio nella Musica), previsto per il 6 settembre alle 16.00 e condotto da Nek.