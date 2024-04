Che fine ha fatto Paolo Mengoli

Com'è cambiata la vita di Paolo Mengoli nel corso degli anni, dal successo quando era giovanissimo al dramma in famiglia

Fonte: IPA Paolo Mengoli

Paolo Mengoli è un cantante italiano classe 1950, in attività da giovanissimo, fin dal 1968. Nato a Bologna, ha all’attivo 10 album. Un successo iniziato a 18 anni con la vittoria del Festival di Castrocaro, che lo ha portato a incidere il suo primo 45 giri. A distanza di tanti anni da quella che è stata la sua cresta dell’onda, viene però da chiedersi che fine abbia fatto.

Paolo Mengoli oggi

Gli anni Duemila hanno visto Paolo Mengoli prendere parte a svariate trasmissioni televisive. Dal 1997 al 2006, ad esempio, è stato ospite di programmi Rai legati alla raccolta fonti Telethon. Nel 2004 ha trovato spazio invece nel cast musicale de L’anno che verrà, concerto di fine anno su Rai 1 condotto da Carlo Conti.

La Tv nazionale non lo ha mai dimenticato, è evidente. Dal 2005 al 2007 è stato opinionista del programma L’Italia sul 2, per poi prendere parte al reality Ritorno al presente, ancora di Carlo Conti. Interessante l’invito ricevuto dagli Stati Uniti nel 2007, prendendo parte al Columbus Day, in rappresentanza dell’Italia, con un concerto al Christ The King Auditorium.

L’elenco delle trasmissioni televisive cui ha preso parte si è allungato nel corso degli anni, da I raccomandati a I migliori anni, da I soliti ignoti a Mezzogiorno in famiglia. Ciò non vuol dire che abbia detto addio alla musica, anzi. Nel 2020 ha pubblicato il singolo Io voglio stare con te. Un testo impegnato contro la violenza sulle donne.

Paolo Mengoli: la verità sulla figlia Giulia

Nel 2022 si è tornati a parlare con forza di Paolo Mengoli a causa di una vicenda che ha dell’incredibile. Un dramma famigliare che ha scelto di condividere durante la trasmissione Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone.

Il cantante ha scoperto dopo 22 anni di non essere il padre biologico di sua figlia Giulia. Ha spiegato d’aver fatto ricorso alla pratica del disconoscimento, con profondo dolore, essendosi reso conto di come non ci fosse più amore.

Nel 2022 aveva definito la questione “non risolta”. In merito alla giovane, ecco le sue parole: “Mi dispiace molto per lei, che ha dato retta alla madre. In certi momenti sono stato denigrato. Mi dicevamo di cambiare mestiere, che tanto ero finito. Mi auguro che un giorno scopra chi è il suo vero padre”.

Il sospetto era nato nel corso di un duro diverbio con la ragazza, che si era lasciata scappare la frase: “Tu non sei mio padre”. Tutto ciò lo ha spinto a indagare, fino a scoprire la verità. Mengoli ci ha tenuto a ribadire come l’inganno sia stato il dolore più grande. Un conto è prendere in affido o adottare un figlio, che senti dunque tuo, un conto è credere d’essere il padre biologico e poi scoprire una truffa. Questo il sunto del suo pensiero.

Il momento in cui è uscito da quella casa, ha detto, ha segnato la fine del loro rapporto. L’ha rivista dopo ben cinque anni: “Le auguro che il bambino che ha avuto cresca bene. Le auguro di dare più retta a stessa e non agli altri”.

Paolo Mengoli, moglie

Nel 2015 Paolo Mengoli ha sposato Claudia Pezzoni. Lei è capo di un importante studio legale. Nel corso degli anni si è anche occupata di importanti casi di cronaca, di caratura nazionale. Di lei sappiamo che è laureata presso l’Università degli Studi di Parma. Titolo conseguito nel 1992, in seguito al quale si è sempre impegnata in ambito sociale.

“Fu un incontro piacevole e intenso. Quando Claudia seppe il mio nome, disse che la Nazionale cantanti avrebbe potuto mandare uno famoso a fare promozione”.