Che fine ha fatto Ramona Badescu

Dopo una lunga assenza dal piccolo schermo, Ramona Badescu ha codiretto un documentario, The Order of Things

Ramona Badescu, una delle showgirl più amate degli anni ’90 e 2000, ha avuto una carriera molto variegata e interessante. Originaria della Romania, si è trasferita in Italia nel 1990 e ha debuttato nel mondo dello spettacolo con l’indimenticabile pellicola Parenti serpenti di Mario Monicelli nel 1992. Negli anni successivi, ha partecipato a numerosi film, tra cui Le nuove comiche, Paparazzi e Alex l’Ariete, e a serie televisive come La piovra, Incantesimo e Un medico in famiglia.

Indimenticabile presenza al Bagaglino

Ramona Badescu ha fatto parte del cast de Il Bagaglino per diversi anni, dalla metà degli anni ’90 fino ai primi anni 2000. La sua partecipazione a questo popolare programma satirico l’ha resa una delle showgirl più norw del panorama televisivo italiano, lavorando al fianco di grandi nomi dello spettacolo come Pippo Franco, Leo Gullotta e Oreste Lionello.

Ramona Badescu: tra cinema, l’impegno musicale e politico

Ramona Badescu è nata a Craiova, Romania, il 29 novembre 1968. Prima di trasferirsi in Italia nel 1990, ha conseguito una laurea in Economia e Commercio nel suo paese natale.

Come anticipato poc’anzi, il suo esordio nel mondo dello spettacolo italiano è avvenuto con il film Parenti serpenti di Mario Monicelli nel 1992. Da allora, ha partecipato a numerosi film e serie televisive, diventando una figura nota nel panorama televisivo italiano.

Oltre al cinema e alla televisione, Ramona ha anche intrapreso una carriera musicale. Nel 2010 ha pubblicato un album intitolato Jumi Jama, unendo influenze musicali italiane e rumene.

Nel 2008, si è candidata alle elezioni comunali di Roma a sostegno di Gianni Alemanno

Vita familiare e il miracolo della maternità

In passato, Ramona è stata coinvolta in un lungo e complesso divorzio dal barone Alessandro di Fornaro. Questo divorzio è stato particolarmente difficile a causa delle regole religiose che hanno prolungato il processo per molti anni.

Nel 2019, all’età di 51 anni, Ramona è diventata madre di Ignazio, un evento che ha definito un miracolo. La sua gravidanza è avvenuta naturalmente, proprio quando stava considerando la fecondazione assistita. Attualmente, vive felicemente con il marito Narcis Godeanu e si dedica alla sua famiglia, mantenendo una presenza attiva sui social media.

Il momento del bacio in diretta tv che ha fatto chiacchierare

Durante l’apparizione nel programma televisivo Happy After Hour nel 2022, Ramona Badescu si è baciata appassionatamente con il batterista della band. Questo gesto spontaneo ha attirato molta attenzione mediatica e ha fatto chiacchierare.

L’identità del batterista con cui si è baciata non è stata specificata, ma l’evento è stato ovviamente ampiamente commentato.

Cosa fa Ramona Badescu oggi: tra cinema e politica

Nel 2024, Ramona ha co-diretto un documentario intitolato The Order of Things insieme a Jeff Silva. Il film, presentato al festival internazionale Traces de Vie a Clermont-Ferrand in Francia, esplora la memoria frammentata e la resilienza di Alexandru Gardens, un orologiaio di 90 anni che ha vissuto l’esperienza dei campi di lavoro forzato in Romania.

Nel 2024, Ramona Badescu ha attirato l’attenzione unendosi al partito Aur (Alleanza per l’Unità dei Romeni). La sua decisione ha suscitato critiche, ma lei ha dichiarato di voler combattere per i diritti dei romeni e di aver ricevuto minacce di morte per il suo impegno politico. Continua a sostenere con fervore la causa del suo popolo.