Cantante, attrice, talentuosa e bellissima: di strada, nonostante la giovane età, Kaze ne ha fatta davvero tantissima. Ospite a La Volta Buona da Caterina Balivo il 23 aprile 2024, ripercorrere la carriera di Kaze è un’occasione per approfondire uno dei volti più importanti del panorama giovanile dello spettacolo. Da Sanremo Giovani fino a spokesperson dell’Italia all’Eurovision, è la centralinista di Call My Agent Italia. Ma non solo: vi sveliamo tutto.

Chi è Kaze, la carriera della cantante e attrice

Pseudonimo di Paola Gioia Kaze Formisano, è nata a Nairobi in Kenya. Papà napoletano, mamma burundese, Kaze è cresciuta tra il Burundi e Terracina e si è trasferita in Italia all’età di 11 anni. Il suo sogno? Lo ha sempre rincorso sin da bambina, poiché il mondo della musica è sempre stato una sua passione. Ma, per arrivare a coronare il sogno, di strada ne ha fatta: gli studi infermieristici a Roma l’hanno portata a seguire in prima battuta una strada diversa da quella preventivata nei suoi sogni. Ha lavorato anche nei reparti ospedalieri durante la Pandemia di Covid-19. Ma il suo sogno è sempre rimasto con lei.

L’infanzia felice in Burundi l’ha portata dunque in Italia: dalle notti trascorse nei reparti Covid, alla fine ha fatto il suo debutto nel mondo della musica. Nel 2023 l’abbiamo vista nei panni di portavoce speciale per l’Italia all’Eurovision Song Contest. Riguardo al trasferimento in Italia, ha raccontato di aver dovuto fronteggiare diverse difficoltà. “È stato devastante lasciare la famiglia e gli amici. Il Burundi in epoca coloniale era un unico Stato con il Ruanda. Ha una storia molto bella, ma poi è stato massacrato dalla politica sbagliata e dalla guerra. Mi avevano venduto l’Italia come il Paese dei Balocchi, invece mi sono scontrata con la realtà. Di episodi di razzismo ne ho vissuti tanti, però me li sono fatti scivolare addosso”.

Perché è famosa Kaze

Dopo essersi laureata in Infermieristica a Roma, Kaze ha iniziato a lavorare a Milano: prima in una Rsa, per sei mesi, e successivamente al Pronto soccorso dell’Humanitas per un anno e mezzo. Con tenacia, però, non ha di certo rinunciato alle sue passioni. Musica e recitazione l’hanno sempre accompagnata sin da bambina: ha cantato nel coro parrocchiale e ha avuto la possibilità di far parte di una compagnia teatrale. Poi, è arrivata la fama, che l’ha portata a essere protagonista anche in televisione, come nella puntata de La Volta Buona del 23 aprile 2024, programma condotto da Caterina Balivo.

“Emergere nel mondo della musica, appartenendo ad una minoranza, richiede maggiore impegno e il doppio della fiducia in se stessi: ad oggi ci sono ancora troppe barriere da superare e troppi gap da colmare. Per me era un sogno che avevo sin da piccola, ero la classica bambina che cantava 24 ore su 24″, ha raccontato in un’intervista. Ha partecipato due volte a Sanremo Giovani e, infine, nel 2022 è arrivata la consacrazione sullo schermo con il ruolo di Sofia De Rosa per il progetto Call My Agent Italia. Di certo, Kaze è un’artista poliedrica, in grado di spaziare dalla musica alla recitazione: alterna la lingua italiana e francese, apprezza particolarmente il RnB e il cantautorato italiano. La sua musica è profondamente legata alla sua infanzia, alla sua storia e alle emozioni che ha vissuto in prima persona.