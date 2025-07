Belen Rodriguez ha incantato la Costa Smeralda con un sofisticato look dal retrogusto vintage: tutti i dettagli dell'abito a pois sfoggiato per la sua vacanza italiana

IPA Belen Rodriguez

È una tipica estate italiana quella di Belen Rodriguez: per la showgirl di origini latine continua il soggiorno da sogno in Sardegna insieme ai figli, tra amici, buon cibo, interminabili giornate in spiaggia e tramonti mozzafiato. E, mentre infiamma il web con un’interminabile sequela di scatti in bikini, dettando la moda beachwear della calda stagione 2025, trova persino il tempo di sfoderare look off-duty decisamente degni di replica.

Belen Rodriguez, l’abito a pois in Costa Smeralda è un inno alla Dolce Vita

Questa sembra essere l’estate della rinascita per Belen Rodriguez, ed è stata lei stessa ad ammetterlo: superato il lungo periodo lontano dalle luci della ribalta, segnato contemporaneamente da numerose sfide nel personale, la conduttrice è tornata a condividere a cuor leggero quotidiani scorci di serenità e spensieratezza con i suoi followers su Instagram. Ma non solo: è passato poco tempo, in fondo, da quando si è aperta con loro raccontando apertamente del suo ritorno alla vita dopo anni difficili. Per farlo ha scelto la Sardegna, con le sue acque cristalline ed i suoi panorami suggestivi, ammettendo: “È il primo sole che prendo, non di questa estate, ma da tre anni. Prima avevo la depressione”.

Dopo la tempesta, dunque, il sereno: era da tempo che non si vedeva la showgirl tanto sorridente, brillante, in pace con sé stessa ed il mondo e lei sembra esserne pienamente consapevole, intenta nel godersi appieno i mesi caldi del 2025. Dopotutto si sa, come si suol dire “l’estate non è solamente una stagione: è uno stato d’animo”.

In Costa Smeralda con i figli e gli amici più cari la vediamo documentare giornalmente le sue vacanze con continuità, tra uno scatto al sole ed uno al tramonto. E, se con la dolcissima Luna Marì sta conquistando le spiagge più belle d’Italia a suon di bikini coordinati mamma-figlia, non stanno mancando nemmeno le fashion inspo in merito ad outfit freschi da sera e da giorno.

L’ultimo? È elegante, di gusto vintage e denso d’un aura tipicamente italiana: la possiamo vedere nel suo più recente post sfoggiare un lungo abito bianco e nero a pois firmato Mar De Margaritas, il suo brand, caratterizzato da scollo a cuore e linea svasata ma fluida a disegnare la silhouette.

Come degno completamento ecco poi degli occhiali da sole, un cappellino di paglia, un paio di sandali bassi ed una capiente borsa mare.

Un look, questo, che sembra voler essere un inno alla Dolce Vita, nel pattern e nei colori ma sicuramente prima di tutto nello spirito. Perché questa non è soltanto una citazione nostalgica del celebre film di Fellini, bensì molto di più: è uno stile di vita lento e rilassato, un preciso modo di percepirlo, il piacere delle piccole cose, un implicito invito a rallentare per godere della bellezza dell’autenticità, e questo Belen pare averlo imparato molto bene.

Belen Rodriguez viene avvistata in spiaggia con Andrea Foriglio e il web esplode: cosa sappiamo

È tornato a splendere il sole anche sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez: dopo essere riuscita a ricucire i rapporti con i padri dei suoi due figli, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, entrambi avvistati in Sardegna in sua compagnia, è forse arrivato per lei il momento di riaprire il cuore all’amore.

Ebbene, per i più curiosi, buone nuove all’orizzonte: qualche giorno fa la showgirl è stata avvistata in spiaggia in compagnia di Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Uomini e Donne, intenta fra giochi in acqua e grasse risate. Inutile specificare come la notizia abbia scatenato il web, Deianira Marzano compresa, con tanto di scatti rubati postati tempestivamente. Non è ancora chiaro quali siano i rapporti tra i due, ma qualcosa ci dice che verremo presto a saperlo.