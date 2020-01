Alena Seredova, 26 cose che forse non sapete di lei

editato in: da

Tra poco Alena Seredova soffierà su 42 candeline. Il regalo più bello che poteva farsi è il terzo figlio. La splendida e simpatica Alena ha infatti annunciato su Instagram l’arrivo della cicogna, pubblicando una foto in bianco e nero del pancione e del compagno che la abbraccia: «Noi.Tu. Quando l’amore regala la vita.❤️Per sempre ❤️», è la tenerissima dedica.

Showgirl, attrice, testimonal per diversi brand, modella e mamma. Ex moglie di Gianluigi Buffon, attuale compagna di un rampollo della famiglia Agnelli, la Seredova è amatissima dalle lettrici di DiLei. Volete sapere tutto, ma proprio tutto di lei? Eccovi servite.



Anni: quasi 42 primavere. Alena è nata Praga il 21 marzo 1978.

Figli: Louis Thomas, nato il 28 dicembre 2007. David Lee, nato il 32 ottobre 2009. Sono nati dalla relazione decennale col portierone Gianluigi Buffon. Il terzo (o la terza) è in arrivo e il papà è Alessandro Nasi.

Altezza: 181 cm. «Da adolescente avevo due problemi: che ero alta e che avevo le tette grosse. Ero soggetta alle prese in giro dei maschietti e questa attenzione non mi piaceva per niente», ha raccontato nell’intervista che ha rilasciato a DiLei.

Scarpe: porta il 41. Alle scarpe col tacco preferisce le sneakers. I tacchi li indossa nelle occasioni mondane.

Fidanzato: Alessandro Nasi, classe 1974. Top manager della Fca (Fiat Chrysler Automobiles) nonché cugino di John e Lapo Elkann. Nato a Torino è cresciuto a New York ed è tornato nel capoluogo piemontese per per laurearsi in Amministrazione Aziendale. Appassionato di sport, pratica il ciclismo. Pare abbia conosciuto Alena sugli spalti della Juve.

Ex: Gigi Buffon, padre dei suoi figli ed ex marito sposato a Praga il 16 giugno 2011. Ancora prima Edoardo Costa. Flirt non confermato con Luigi De Laurentiis.

Divorzio: nel 2014 la Seredova e Buffon si sono accordati per separazione consensuale. Secondo Novella2000 nel gennaio 2018 sarebbero state firmate anche le carte del divorzio.

Sorella: Eliška, di 11 anni più giovane. Alena la adora: «È un po’ come se fosse mia figlia», dice di lei.

Dove vive: Torino.

Cittadinanza: ceca naturalizzata italiana. «Sono stata sei mesi sans papier», ha raccontato ricordando i suoi esordi in Italia.

Calendario: per Max, nel 2005, fotografata da Giovanni Cozzi. Lo ha fatto «Per soldi e per ottenere notorietà», come ha spiegato lei stessa a un’intervista rilasciata a Sette. «Nell’epoca del boom dei calendari le protagoniste amavano dire la stessa cosa: “Questo non è nudo, è nudo artistico”. Ma dai! Io penso di aver fatto un bel calendario, mi sono divertita», ha raccontato a DiLei.

Braccio di ferro: Alena Seredova è stata Miss Braccio di Ferro femminile.

Ballando con le stelle: Milly Carlucci l’avrebbe voluta nel cast dell’edizione 2014.

Sport: non ama correre ma ama la camminata veloce e in salita. Scia e gioca a tennis. Pratica il pilates e saltuariamente lo yoga.

Animali: il cane Sprint.

Ilaria D’Amico: attuale compagna del suo ex marito. Ha scoperto che Buffon la tradiva con lei da Chi, nel 2014. «È stato come se la mia casa avesse preso fuoco e il mio unico pensiero fosse quello di portare in salvo i miei bambini», ha rivelato Alena in un’intervista rilasciata nel giugno 2017. «Oggi sono una donna che ha i problemi di tutte le famiglie separate e, quando sento dire: “Andiamo tutti d’accordo”, penso che sia una balla colossale». In seguito Gigi e Ilaria hanno avuto un figlio, Leopoldo Mattia (6 gennaio 2016).

Lavinia Borromeo: Alena e la moglie di John Elkann si conoscono da tempo e sono buone amiche.

Facebook: @alenaseredovaofficial

Instagram: @alenaseredova

Modella: ha iniziato a lavorare come modella a soli 15 anni.

Reginetta di bellezza: è arrivata seconda a Miss Repubblica Ceca, nel 1998. Si è classificata quarta a Miss Mondo nello stesso anno.

Attrice: ha debutatto con Vincenzo Salemme in “Ho visto le stelle”. Ha preso parte a commedie e cinepanettoni.

Creativa: ha disegnato una linea di gioielli per il canale QVC.

Soprannome: Prosciuttina, coniato dal fotografo Giovanni Cozzi. Merito del fondoschiena.

Dieta: non è una che sta a stecchetto. «Mi piace bermi un bel bicchiere di vino, mangiare le cose buone e non sgranocchiare l’insalata verde», ha raccontato a DiLei.

Anello: quale? Perché come ci ha detto lei stessa: «Con tutti i trilogy che ho ricevuto nella mia vita potrei fare un tennis». Ma noi ci riferiamo a un regalo che Alessandro Nasi le ha fatto nel 2015: un preziosissimo anello di brillanti a forma di margherita.