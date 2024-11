Gigi Buffon, la rara confessione su Alena Seredova: “Grande dolore farla soffrire”

Gigi Buffon, in un'intervista, ha fatto una rara confessione su Alena Seredova, la sua ex moglie: "Grande dolore farla soffrire, far soffrire i nostri figli"

Non è mai facile parlare di un’ex. Non lo è per noi, non lo è per i famosi, come vip e calciatori. In un’intervista, Gigi Buffon ha fatto una rara confessione sulla ex Alena Seredova: tutti ricordiamo il momento in cui si sono lasciati. Oggi Buffon è felicemente sposato con Ilaria D’Amico, ma al suo fianco, prima di lei, c’era proprio Alena, con cui ha avuto due figli. E farla soffrire, ha ammesso, è stato un grande dolore.

Gigi Buffon, la confessione su Alena Seredova

Quella al Corriere della Sera di Gigi Buffon è stata una lunghissima intervista, in cui sono stati affrontati tanti temi, rilasciata in occasione della nuova autobiografia, Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi, che affronta le tappe salienti della vita dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiana di Calcio, dall’esordio in Serie A fino ai momenti più bui, come la depressione e gli attacchi di panico. Ma, oltre al calciatore, c’è stato spazio per parlare dell’uomo, della vita privata.

Ed è in questo caso che si è lasciato andare a una rara confessione su Alena Seredova. “Era una storia ormai alla fine, attraversata da una crisi profonda. Ma mi ha dato un grande dolore farla soffrire, far soffrire i nostri figli, Louis Thomas e David Lee, che chiamo Dado. Oggi sono felice che Alena abbia un’altra famiglia: ha fatto una figlia, ha un uomo al suo fianco”. E ha rivolto parole di grande stima nei confronti dell’attuale marito della Seredova, Alessandro Nasi: “Credo che Alessandro abbia reso i miei figli persone migliori di come sarebbero stati se fossi rimasto a casa con le nostre infelicità; così come Ilaria ha fatto molto per i miei. Lei aveva già Pietro, insieme abbiamo avuto Leopoldo”.

Una famiglia allargata

“Un tempo non ci credevo. Ora ho capito che sono un arricchimento. A patto di avere generosità e pazienza”, ha detto Buffon. Sull’argomento famiglia allargata, si era espressa anche Alena Seredova anni fa, precisamente a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. “Non mi piace l’espressione famiglia allargata. Io la chiamo solo famiglia. Funziona, è splendida. Avevo tanta paura per l’arrivo di Vivienne, invece ha portato equilibrio”.

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono incontrati nel 2014: si sono poi sposati nel 2023, coronando il loro sogno d’amore. Anche Buffon si è sposato con la D’Amico, precisamente nel 2024. Proprio durante le nozze, non ci si è lasciati sfuggire una dichiarazione, che è stata letta come “frecciata” nei confronti di quello che c’è stato con la Seredova. “Ilaria, grazie a te ho scoperto cos’è il vero amore. Non pensavo esistesse”.

La Seredova aveva reagito con un aplomb quasi inglese alle dichiarazioni fatte dal suo ex marito nel giorno del suo matrimonio. “Penso che non serva che io dica nulla“. Su Instagram, ha poi scritto: “Non tutte le tempeste arrivano per distruggerti la vita, alcune arrivano per ripulire il tuo cammino”. Gli ex sono andati avanti, si sono ricostruiti una vita: oggi sono una “famiglia allargata”, o più semplicemente una famiglia. Perché a volte non c’è bisogno di etichette.