Matrimonio Seredova-Nasi, svelati i dettagli delle nozze dell’anno

Alena Seredova e Alessandro Nasi sono pronti a sposarsi e il giorno del matrimonio si avvicina. La modella ne ha parlato ampiamente su Instagram, rispondendo alle domande dei suoi follower.

La storia con Gigi Buffon è ormai soltanto acqua passata, per quanto abbia fatto male, e da tempo Alena ha ritrovato il sorriso. Ha scelto Alessandro Nasi come suo compagno e ora come marito, padre della sua terzogenita, Vivienne Charlotte, di due anni e mezzo, sorella di Louis Thomas e David Lee, di 14 e 12 anni, avuti dall’ex portiere della Juventus.

Alena Seredova e Alessandro Nasi: quando si sposano

Alena Seredova ha giocato d’anticipo, organizzando tutto nei minimi dettagli. Per il matrimonio con Alessandro Nasi ha già comprato i biglietti aerei per far arrivare in Italia i suoi genitori e sua sorella, che partiranno da Praga, ovvero la città dov’è nata la modella.

Non ha però pensato a tutto da sola, anzi. Al suo fianco ha avuto Alessandra Grillo, wedding planner molto famosa incaricata dell’ottima riuscita delle nozze, che per il momento non hanno ancora una data ufficiale, o quantomeno non ne hanno una nota al pubblico.

Tutto lascia pensare, però, che il matrimonio di Alena Seredova si celebrerà nell’estate 2023: “Ho preso il vestito e il mio uomo ce l’ho. Al resto penserà la mia Ale”. Parlando proprio di abito da sposa, la Seredova ha preferito non offrire alcuna anticipazione. Il motivo è semplice: svelare dettagli su Instagram vorrebbe dire rovinare la sorpresa del suo futuro sposo.

Se i preparativi tecnici sono ormai quasi del tutto conclusi, e quelli mancanti ricadono tra le responsabilità della wedding planner, non si può dire come il “lavoro” di Alena Seredova sia concluso. Ha infatti spiegato d’essere intenzionata a rimettersi a dieta, così da arrivare al fatidico giorno in perfetta forma.

Alena Seredova: la proposta di matrimonio

Con queste parole si è concluso il confronto tra Alena Seredova e i suoi follower su Instagram. Uno splendido messaggio d’amore per Alessandro Nasi: “Ci sono tante cose belle che accadono ogni giorno. Ale è un padre e un compagno magnifico. Sono una donna felice”.

Dopo le tante sofferenze patite, i suoi fan non avrebbero potuto chiedere finale migliore per la storia della splendida modella, oggi 44enne. Il padre di sua figlia è sempre più innamorato di lei e intenzionato a renderla felice per tutti i loro giorni insieme.

Per quanto l’eco della storia con Buffon sia ancora vivo nella mente dei fan della Seredova, lei è al fianco del suo nuovo grande amore da ben otto anni. L’imprenditore torinese, noto agli sportivi come il cugino di John Elkann (e suo consigliere), le ha fatto la proposta di matrimonio nell’estate del 2022.

Le nozze dovrebbero celebrarsi a distanza di circa un anno da quel magico momento a Mykonos, in Grecia, raccontato in maniera semplice dalla modella, con un post Instagram corredato da un “I said yes”.

Decisamente più parole ha invece speso Alena per il suo futuro marito, che le regalerà un secondo matrimonio dall’esito di certo più felice del primo: “Alessandro è un abbinamento vincente, con fisico molto sexy e grande intelligenza. È un uomo dolce e un bravissimo compagno e papà, oltre che un amante pazzesco. È anche amico degli altri miei figli: 10 e lode”.