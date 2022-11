Alena Seredova in bianco, il party con Alessandro Nasi che anticipa le nozze

Fonte: IPA Alena Seredova e Alessandro Nasi

Il grande giorno di Vivienne Charlotte è arrivato. La piccola di Alena Seredova e Alessandro Nasi ha ricevuto il battesimo a Torino, con una cerimonia intima alla quale hanno partecipato i familiari e gli amici più stretti. Per l’occasione, la sua mamma ha scelto di vestirsi di bianco – proprio come lei – dando così un assaggio di quello che sarà il matrimonio di cui si attende la data ufficiale.

Alena Seredova, la festa per il battesimo di Vivienne

Fin dalla sua nascita, la Vivienne Charlotte ha portato gioia e serenità nella sua famiglia. La piccola, luminosa e piena di energie, è il ritratto del suo papà Alessandro Nasi. Per il suo battesimo, ha indossato un vaporoso abito di tulle, coperto da un giubbino beige e scarpe intonate. Alena Seredova, invece, ha scelto di vestirsi completamente di bianco, forse per anticipare l’impatto che avrà nelle imminenti nozze con il suo compagno.

Presenti alla festa, anche i due fratelli maggiori Louis Thomas e David Lee, nati dal matrimonio di Alena Seredova con Gigi Buffon. I tre fratelli sono molto uniti: l’arrivo di Vivienne ha infatti creato un nuovo equilibrio all’interno della famiglia e lei è balzata al centro dell’attenzione di tutti.

Il battesimo è stato rinviato per molto tempo, per consentire a tutta la famiglia di potervi partecipare senza nessuna restrizione. La pandemia le ha infatti impedito di organizzare la festa dei suoi sogni, motivo per il quale aveva deciso di rimandare la cerimonia che arriva a poco tempo dalle nozze con Alessandro Nasi.

Il matrimonio con Alessandro Nasi

La proposta di matrimonio è arrivata nell’estate del 2022, quando la famiglia si trovava in Grecia per trascorrere le vacanze. Non ci sono date né altri dettagli, se non il Sì convinto di Alena Seredova che è decisa a trascorrere la sua vita al fianco di Alessandro Nasi, dal quale ha avuto Vivienne Charlotte.

Da sempre riservata e attenta al benessere della sua famiglia, ha parlato per la prima volta delle nozze imminenti in quel di Verissimo, di fronte a una Silvia Toffanin curiosissima di conoscere tutti i dettagli dell’evento: “Il matrimonio sarà nel 2023 in Italia. Questa famiglia funziona, è splendida, sono tutti sorridente e io sono felice. I miei figli maschi giocano a calcio e uno dei due va già in discoteca. Adesso c’è la piccola, che porto tutte le mattine a scuola e la vado a riprendere. Non mi voglio perdere proprio niente di loro, tutto il mio tempo voglio passarlo con i miei figli”.

Sulla famiglia allargata, invece, ha sempre avuto le idee molto chiare. Non è una formula che ama, anzi ha sempre cercato di crearsi un proprio nucleo staccato dal resto. E, rispondendo ai suoi follower su Instagram, aveva dichiarato: “È proprio contro la mia natura e penso che non ci si debba costringere a pensarla diversamente… Lo so, sono dura”. Alena Seredova non è di certo una donna che fa sconti, neanche a se stessa. Ma con Alessandro Nasi sembra aver ritrovato finalmente quel sorriso che aveva perso da troppo tempo.