Alena Seredova si è seduta nel salotto di Diletta Leotta, che porta avanti il suo progetto Mamma Dilettante. In una nuova puntata ha ascoltato le confessioni della celebre showgirl, nota anche per la triste storia privata legata a Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. Questo è stato il tema cruciale dell’intervista, con uno sguardo su come approcciarsi quando un amore finisce.

Il rapporto con Gigi Buffon

Quella di Alena Seredova è oggi una famiglia allargata e, per quanto non sia stata lei a sceglierlo, oggi si dice felice. È stata legata al celebre portiere della Juve e della nazionale Gigi Buffon. Fianco a fianco dal 2005 al 2014, con il matrimonio celebrato nel 2011. La coppia ha avuto due figli, nati nel 2007 e 2009, ma poi tutto è cambiato di colpo.

La showgirl ha scoperto il tradimento (dai giornali, ndr) e ha avviato il processo di divorzio. Nel 2015 ha incontrato poi l’imprenditore Alessandro Nasi, con il quale è scoppiato l’amore. Nuovo matrimonio nel 2023 per Alena Seredova, divenuta ancora mamma nel 2020.

A Diletta Leotta ha raccontato alcune dinamiche normali della sua famiglia. Anche dopo la separazione si è recata allo stadio per vedere “Gigione”, come lo chiama. Lo ha fatto per la serenità della famiglia, portando con sé i suoi figli, che meritavano un clima tranquillo e pacifico.

“Ci è capitato d’essere allo stesso stadio, perché io andavo a vedere anche dopo, con i ragazzi. Io poi sono tifosa e mi piace l’atmosfera. Sono poi anche sua tifosa, come atleta”. Un legame che non si spezza, per quanto naturalmente muti, quando si hanno dei figli in comune.

Una famiglia allargata

Il racconto di Alena Seredova relativo all’equilibrio trovato è per molti sorprendente. Si tende infatti a pensare agli ex come due soggetti pronti a farsi del male per anni e anni. La fase della sofferenza è ormai alle spalle e i due si sono dati modo di guardare oltre.

“Stiamo bene, ognuno nel proprio ambiente. Gigi sta bene e ha la sua famiglia, io sto bene e ho la mia. Penso che questo sia molto più sano per i nostri figli”. Alena Seredova ha evidenziato la necessità di un rapporto cordiale e sereno ma, al tempo stesso, dei necessari spazi. Forzare una costante “convivenza” potrebbe generare degli attriti, laddove non ce ne sono. Ritrovarsi tutti per Natale, fa questo esempio, con sorrisi forzati e fastidi umorali, sarebbe molto peggio.

Alena Seredova idraulico

Tra un sorriso e l’altro, Diletta Leotta ha generato un’immagine che potrebbe diventare virale. Ha definito Alena Seredova un po’ un maschiaccio e lei è d’accordo con la descrizione. Ha raccontato d’essere una tuttofare in casa: “So gestire la caldaia che ha smesso di funzionare. Non mi chiamate come idraulico, però (ride, ndr)”:

Ed ecco l’immagine che si forma nella menta della conduttrice che, sorridendo, spiega: “Alena Seredova come idraulico credo sia il sogno di molti. Potresti realizzarne tanti”.