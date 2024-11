Alena Seredova dimagrita: “Dopo dieci anni ho perso tanti chili”

Fonte: Getty Images Alena Seredova

Alena Seredova è dimagrita e ha mostrato con orgoglio la sua forma fisica ritrovata. La soubrette di Praga, ex moglie di Gigi Buffon, ha confidato di essere felice e serena. Soprattutto perché non è stato semplice dopo tre gravidanze e in particolare dopo l’ultima, risalente a quattro anni fa. Spesso vittima di body shaming, Alena ha affrontato la situazione senza lasciarsi scalfire dalle critiche che le sono piovute addosso nel tempo e ora è soddisfatta dei risultati raggiunti.

Alena Seredova è dimagrita

Alena Seredova ha ritrovato la sua forma fisica. “Dopo 10 anni ho perso tanti chili, ora mi va tutto grande”, ha ammesso su Instagram, rispondendo ad alcune domande dei fan che non hanno potuto fare a meno di notare il suo cambiamento. Dopo il dimagrimento ora è obbligata a fare di nuovo shopping: tutto quello che le stava piccolo, infatti, l’ha dato via.

“Per una volta devo dire che ti do ragione. Sono stata proprio brava e mi sono rimessa in forma. – ha spiegato la 46enne – La stupidaggine che ho fatto è che in questi ultimi dieci anni in cui continuavo ad avere sempre qualche chiletto in più ho dato via tutto quello che mi stava piccolo. Adesso mi sarebbe stato utile, perciò mi aspetta l’obbligo di shopping, che non è mai il mio preferito… Ma mi è tutto grande ragazzi!”.



Alena Seredova è visibilmente felice di aver perso peso sulla bilancia. “Sei stupenda, dimagrita, anche se non lo vuoi far vedere”, ha commentato una follower. E la soubrette ha risposto: “Non è che non lo voglio far vedere. Non lo nascondo, ma non faccio neppure una propaganda girando per la città in mutande”.

Ovviamente non sono mancate le malelingue e qualcuno le ha puntato il dito contro, ipotizzando che usi un qualche escamotage per apparire più magra negli scatti sul web. Ma anche in questo caso la replica di Alena Seredova non si è fatta attendere: “Ecco rosichi allora… Perché per una volta che ho perso tanti chili devi… Io filtri non ne ho mai usati e ho pubblicato foto anche quando non ero in forma… Perciò non offendere!”.

Alena Seredova vittima di body shaming

Più di una volta Alena Seredova è stata vittima di body shaming per il suo peso. Per quei chiletti in più che spesso è facile, per ogni donna, accumulare dopo tre gravidanze e il tempo che passa. Mai nulla di troppo eccessivo ma più volte Alena è stata attaccata ingiustamente. Tanto che solo lo scorso giugno la Seredova aveva rivelato di non postare più foto in bikini.

“Foto in bikini? Dopo che mi hanno detto in ogni modo che sono un barile, che sono grassa e vecchia, mi metto in bikini? Ma va… No no, il mio fantastico corpo lo nascondo”, aveva detto. Soprattutto dopo la nascita della piccola Vivianne Charlotte, la bambina avuta dal marito Alessandro Nasi nel 2020, è stata criticata da alcuni haters: commenti cattivi che l’hanno ferita.

Ma Alena non si era lasciata scoraggiare: “Siamo sinceri, qualche chiletto in più c’è, però mio marito dice che non sono niente male. E io sono felice. Ho deciso che me ne frego, non del tutto, ma ci sto provando a fregarmene abbastanza”, aveva confessato.

Poi la decisione di mettersi a dieta e i risultati arrivati in brevissimo tempo, anche se la Seredova ha preferito non svelare il percorso che l’ha portata a dimagrire così. Probabile, però, che abbia seguito la dieta chetogenica, come fatto già in passato.