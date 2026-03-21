Alena Seredova, il suo stile comfy chic

Quando si parla di moda, comfort e glamour sono spesso considerati agli antipodi. Eppure Alena Seredova ha dimostrato in più di un'occasione che stile e comodità possono assolutamente convivere. La bellissima showgirl ceca, che compie gli anni il 21 marzo, ha sfoggiato negli anni dei look casual dal tocco discreto, sia per gli impegni ufficiali che per le uscite tra amiche. Il capo a cui non rinuncia mai? I pantaloni, come quelli bianchi indossati al Huawei Fashion Flair.