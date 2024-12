Fonte: IPA Giulia Salemi

Gli ultimi giorni dell’anno rappresentano un momento di bilancio in cui in molti riflettono profondamente sul periodo di tempo vissuto soppesando gioie, dolori, sbagli e traguardi raggiunti. Anche diversi vip nostrani hanno deciso di rendicontare gli ultimi mesi, raccontando le loro sensazioni e auspici in vista del 2025 attraverso dei post condivisi Instagram.

Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci, Sabrina Salerno, ecco come hanno salutato il 2024 alcuni volti noti del Bel Paese.

Giulia Salemi saluta il 2024 con il pancione

Alle soglie del 2025 molti vip italiani hanno deciso di condividere dei contenuti digitali, sotto forma di video, parole o gallery, in cui hanno raccontato il loro 2024. La prima di tutte è stata Chiara Ferragni che certamente ha vissuto un anno davvero turbolento tra lo scandalo del Pandoro e la separazione da Fedez. Ma anche la sua amica Alice Campello, che ad agosto ha deciso di separarsi da Alvaro Morata, ha raccontato su Instagram le sue speranze per il nuovo anno.

Tra le future mamme vip, che attendono il 2025 con il pancione, c’è Giulia Salemi che ha voluto salutare l’arrivo dell’anno che la renderà mamma con un dolcissimo post, condiviso sul suo canale Instagram ufficiale, che è stato accompagnato anche da una tenera gallery fotografica. Negli scatti infatti l’influencer mostrava a tutti i suoi ammiratori il suo pancione e si mostrava quasi senza veli, visto che indossava solo un jeans sbottonato.

L’ex gieffina non era sola nei ritratti tipici della gravidanza, ma riceveva il dolce abbraccio del futuro papà del suo pargoletto Pierpaolo Petrelli. Il contenuto digitale era accompagnato da una didascalia piena d’amore e di attesa: “C’è qualcosa di incredibile nel pensare che il nostro nuovo inizio abbia già un cuore che batte”.

Elisabetta Gregoraci: i costumi di fine anno

Anche Elisabetta Gregoraci ha condiviso un post per celebrare l’ultimo dell’anno, raccontando i suoi momenti felici, negli ultimi giorni, in Africa, accanto al figlio Nathan e all’ex marito Flavio Briatore. Come a Natale, la showgirl si è mostrata ancora una volta bellissima raffigurata in alcuni scatti in costume.

Nella gallery della conduttrice televisiva la si vede indossare infatti dapprima un trikini con stampe multicolor, nelle tonalità dell’azzurro, del verde e del rosa e, in seguito, un costume intero total black, che le lasciava la schiena scoperta. Ma Elisabetta Gregoraci si è mostrata anche in un bikini stampato nella tonalità del rosa e con altri nei colori del giallo e del marrone.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha commentato la sua raccolta di foto con una frase che racchiude tutte le emozioni da lei provate negli ultimi giorni: “Bellissimi momenti africani”.

Sabrina Salerno, la speranza dopo la malattia

Desiderosa di voltare pagina invece Sabrina Salerno che nel 2024 ha dovuto combattere contro un tumore, che l’ha costretta a sottoporsi a un’operazione al seno. In diverse occasioni infatti la cantante ha utilizzato i suoi canali social per raccontare il dolore provato quando ha scoperto di essere affetta dalla grave malattia e come procedono le cure per la stessa.

Adesso invece Sabrina Salerno ha deciso di mandare un messaggio di speranza, lasciandosi alle spalle quanto di brutto è accaduto nell’ultimo anno: “Bye-bye 2024. Anno faticoso in tutti i sensi, gli ostacoli sono stati tanti, ma non mi sono mai arresa. Ora ho solo voglia di voltare pagina”.

Manila Nazzaro, il 2024 da favola

Come Giulia Salemi anche Manila Nazzaro ha deciso di salutare il 2024 con un post che racconta tutta la sua felicità per questo periodo appena trascorso. Nell’ultimo anno infatti l’ex Miss Italia è convolata a nozze con il suo Stefano Oradei e ha deciso di ricordare la gioia che ha provato con un video collage dei momenti più belli degli ultimi mesi.

Ovviamente nel filmato social erano compresi diversi istanti felici del suo giorno più bello ma anche del viaggio di nozze, non mancano nemmeno i balli di coppia e i momenti spensierati con i figli: “Grazie 2024, rimarrai impresso nella nostra memoria e grazie alle nostre famiglie e i nostri amici con cui abbiamo condiviso tutte le emozioni”.