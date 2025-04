Tornati in patria, i sovrani d'Inghilterra hanno partecipato a una messa domenicale in Scozia in cui si è festeggiato nuovamente il loro anniversario

Fonte: IPA Carlo e Camilla d'Inghilterra

Carlo e Camilla d’Inghilterra sono tornati in patria dopo una settimana di visita di Stato in Italia, tra Roma e Ravenna. Nel Bel Paese, la coppia reale è stata accolta con il massimo degli onori e a loro è stata dedicata un’indimenticabile cena che ha avuto luogo al Quirinale proprio il 9 aprile 2025, giorno in cui il Re e la Regina hanno festeggiato anche il loro ventesimo anniversario di matrimonio.

Quest’importante traguardo è stato celebrato anche in patria, seppur in ritardo, durante la messa domenicale del 13 aprile. Carlo e Camilla d’Inghilterra, infatti, hanno presenziato a una funzione religiosa in Scozia, in cui hanno sfoggiato un look coordinato e hanno potuto assistere a un’esibizione musicale in onore del loro amore.

Carlo e Camilla d’Inghilterra, l’omaggio per l’anniversario

Carlo e Camilla d’Inghilterra sono stati protagonisti di diversi impegni ufficiali durante la loro visita di stato in Italia. La coppia reale ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma è stata anche protagonista di momenti culturali, come la visita al Colosseo con la guida speciale di Alberto Angela. La Regina Camilla è stata protagonista anche del Banchetto di Stato in Quirinale, in cui è apparsa più elegante che mai con un abito da gala turchese.

Il 10 aprile 2025, però, il soggiorno italiano dei reali inglesi si è concluso e la coppia ha deciso di prendersi un periodo di pausa in Scozia, nell’amato Castello di Balmoral, in attesa della Pasqua. Nelle vicinanze dello stesso e precisamente nella Crathie Kirk, Carlo e Camilla d’Inghilterra hanno seguito la messa domenicale del 13 aprile, dopo aver salutato i sudditi che li attendevano fuori dalla struttura religiosa.

Ma la messa celebrata nella chiesa scozzese è stata anche dedicata, almeno in parte, proprio alla Regina e al Re d’Inghilterra, visto che è stato eseguito un omaggio al forte legame che unisce la coppia reale. Si trattava di The Weather Of My Being, un tributo musicale, che celebrava il ventesimo anniversario di matrimonio di Carlo e Camilla attraverso una composizione di Paul Mealor, che in passato ha collaborato a creare dei brani per il matrimonio del Principe e della Principessa del Galles, così come per alcuni compleanni e per l’incoronazione del Re.

Carlo e Camilla d’Inghilterra, i look coordinati

Carlo e Camilla d’Inghilterra hanno festeggiato nuovamente il loro ventesimo anniversario di matrimonio, dopo la maestosa cena di gala al Quirinale che ha avuto luogo proprio nella serata del 9 aprile 2025. Per assistere alla messa domenicale con omaggio musicale in loro onore, i sovrani del Regno Unito hanno scelto d’indossare dei look coordinati.

Fonte: IPA

Carlo d’Inghilterra ha sfoggiato il tipico kilt scozzese, abbinato a un blazer verde oliva e a una cravatta rossa e verde. La Regina Camilla, invece, ha indossato un cappotto blu con colletto in tessuto tartan verde, che riprendeva il look del marito. La sovrana ha completato il suo outfit con delle scarpe col tacco verdi e una borsa con maniglia in tinta. Ma non è tutto: la Regina ha sfoggiato anche un cappello rosso con evidente piuma argento.