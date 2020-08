Morte Lady Diana, William e Harry per la prima volta separati

editato in: da

Lady Diana, gli uomini che ha amato

William e Harry per la prima volta vivranno separatamente l’anniversario della morte di Lady Diana, scomparsa tragicamente il 31 agosto 1997. Il dolore per la perdita della madre quando erano adolescenti, aveva unito ancor più i due fratelli, ma ora le cose sono molto cambiate.

Come è noto, da mesi William e Harry stanno vivendo un vero e proprio conflitto che li ha portati a una rottura praticamente totale dei rapporti. Per questo per la prima volta, i figli di Diana non si riuniranno per ricordare assieme la mamma persa prematuramente.

Diversi esperti di questioni reali hanno già sottolineato come i contrasti tra i due fratelli abbiano avuto un effetto negativo sui progetti per commemorare la figura della Principessa del Popolo, tra questi la famosa statua da collocare a Kensington Palace.

Dopo la separazione dei Sussex dalla Famiglia Reale e la scelta di Meghan Markle e Harry di vivere a Los Angeles, la situazione si è fatta ancora più complicata. E a peggiorare le cose anche la pubblicazione della biografia, Finding Freedom che racconta le difficoltà a Corte di Harry e consorte che lascia un ritratto di William e Kate Middleton non proprio edificante.

La Regina Elisabetta è l’unica che potrebbe trovare una soluzione e infatti ha teso la mano a Meghan e Harry, mostrandosi pronta ad accoglierli nuovamente a Palazzo, basta che lo vogliano. Ma per il momento i segnali da parte della coppia non sono positivi in tal senso.

Dunque, per la prima volta dopo 23 anni William e Harry non si uniranno per ricordare e celebrare la madre scomparsa che sarebbe profondamente addolorata nel vedere i figli l’uno contro l’altro. Infatti, la sua raccomandazione principale ai Principi è sempre stata quella di essere uniti e solidali tra loro. Infatti la sua paura più grande era quella che i figli potessero allontanarsi l’uno dall’altro, anziché aiutarsi in una realtà così difficile come quella di Corte.