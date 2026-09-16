Pippa Middleton vince la battaglia legale dopo tre anni: cosa ha ottenuto

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Getty Images Pippa Middleton

Una questione apparentemente semplice – un sentiero di campagna lungo meno di 300 metri – si è trasformata in una battaglia durata anni per Pippa Middleton e suo marito James Matthews. La sorella minore di Kate ha finalmente vinto la sua battaglia per la privacy: il sentiero davanti casa resterà privato.

Pippa Middleton e la battaglia legale per la privacy della sua casa

Persino un sentiero di campagna può diventare una questione di privacy. E Pippa Middleton sa bene cosa significa essere la sorella della futura Regina d’Inghilterra. Da quando Kate ha sposato il Principe William, nel 2011, anche la sua vita è finita inevitabilmente sotto i riflettori. E ancora oggi, a distanza di anni da quel matrimonio che l’ha resa famosa in tutto il mondo, Pippa continua a difendere la dimensione privata della sua famiglia.

L’ultima battaglia si è giocata proprio davanti alla sua casa. Pippa e il marito James Matthews hanno infatti ottenuto una vittoria nella disputa sul vialetto della loro proprietà nel Berkshire, che un gruppo di escursionisti chiedeva fosse riconosciuto legalmente come sentiero pubblico. Alla fine, la decisione è arrivata: il percorso resterà privato.

La sorella minore della Principessa del Galles e il marito si sono trasferiti con la famiglia a Barton Court, a Kintbury, nell’autunno del 2022. Una grande proprietà immersa nella campagna inglese, appartenuta in passato al celebre designer britannico Sir Terence Conran.

Dopo il trasferimento, la coppia ha fatto installare un cancello di sicurezza lungo il percorso che attraversa la tenuta. Una scelta che però non è passata inosservata: poco tempo dopo, nel gennaio 2023, il gruppo West Berkshire Ramblers ha infatti presentato una richiesta affinché quel tratto, lungo circa 285 metri, fosse riconosciuto legalmente come sentiero pubblico.

È iniziato così un confronto che ha coinvolto residenti, escursionisti e proprietari della tenuta. Per Pippa e James, però, la questione non riguardava soltanto i confini della loro casa. Matthews aveva sottolineato come consentire il libero passaggio attraverso la proprietà avrebbe potuto rappresentare un problema per la sicurezza della famiglia.

Una battaglia per la sicurezza

Da quando sua sorella Kate ha sposato il principe William nel 2011, la vita della famiglia Middleton è inevitabilmente finita sotto i riflettori. Pippa, pur non ricoprendo alcun ruolo ufficiale all’interno della Royal Family, continua ad attirare l’attenzione dei media britannici e internazionali.

A prendere una decisione, a favore di Pippa e del marito, è stato l’ispettore Kenneth Taylor, che ha respinto la richiesta di trasformare il percorso in un sentiero pubblico. Secondo la normativa britannica, infatti, un passaggio può essere considerato pubblico quando viene utilizzato senza interruzioni per almeno 20 anni, senza ricorrere alla forza, senza farlo di nascosto e senza il permesso esplicito del proprietario.

Nel caso di Barton Court, però, le prove raccolte non sarebbero state sufficienti. L’ispettore ha stabilito che tra settembre 2002 e settembre 2022, quando è stato installato il cancello, l’utilizzo del percorso da parte del pubblico era stato “molto limitato”.

A rafforzare questa conclusione è arrivata anche la testimonianza di Lady Conran, vedova di Sir Terence Conran. Durante l’inchiesta ha raccontato di aver visto soltanto una persona percorrere quel tratto nei 30 anni trascorsi a Barton Court. Una versione sostanzialmente confermata anche da Anthony Stansfeld, residente di lunga data a Kintbury ed ex Police and Crime Commissioner della Thames Valley, secondo il quale il percorso era sempre stato considerato parte di un vialetto privato.

Per Pippa Middleton e James Matthews si chiude quindi una vicenda iniziata poco dopo il loro arrivo nella nuova casa. Il cancello può rimanere e quel tratto della tenuta non diventerà un sentiero pubblico. Una piccola vittoria legale, certo, ma soprattutto una vittoria sulla privacy per una famiglia che, nonostante abbia scelto la tranquillità della campagna inglese, continua inevitabilmente a convivere con l’attenzione riservata ai Middleton.