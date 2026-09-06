Pippa Middleton, la sorella di Kate compie gli anni: ecco com’è diventata famosa

Dal matrimonio di Kate e William all'abito bianco che fece impazzire i tabloid: ecco come Pippa Middleton è diventata famosa in tutto il mondo

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Pippa Middleton

Oggi è conosciuta soprattutto come la sorella minore di Kate Middleton, principessa del Galles e moglie del principe William, ma c’è stato un momento in cui Pippa Middleton è riuscita quasi a rubare la scena alla futura regina d’Inghilterra. Era il 29 aprile 2011, giorno del matrimonio reale più atteso dell’anno, quando milioni di spettatori scoprirono improvvisamente chi fosse Philippa Charlotte Middleton. Il motivo? Un abito bianco destinato a entrare nella storia del royal gossip e, soprattutto, le sue forme che scatenarono letteralmente i tabloid.

Oggi, 6 settembre, Pippa compie 43 anni. Ma com’è diventata famosa e perché, a distanza di tanti anni, il suo nome continua a essere immediatamente riconoscibile?

Pippa Middleton, la celebrità a partire dal matrimonio di Kate e William

Prima del royal wedding del 2011, Pippa Middleton conduceva una vita relativamente lontana dai riflettori. Nata il 6 settembre 1983 a Reading, nel Berkshire, aveva lavorato nelle pubbliche relazioni e nell’organizzazione di eventi, collaborando anche con Party Pieces, l’azienda della famiglia Middleton.

Naturalmente era già conosciuta dalla stampa britannica come sorella di Catherine, allora fidanzata del principe William, ma niente lasciava immaginare quello che sarebbe successo il giorno delle nozze.

Pippa fu scelta come damigella d’onore della sorella e arrivò a Westminster Abbey indossando un abito bianco lungo e aderente firmato Sarah Burton per Alexander McQueen, la stessa designer che aveva realizzato il meraviglioso vestito da sposa di Kate.

Doveva essere un look elegante e sufficientemente discreto da non distogliere l’attenzione dalla protagonista. Accadde praticamente il contrario: quando Pippa venne inquadrata mentre accompagnava Kate verso l’altare, i media si concentrarono immediatamente sulla sua silhouette e, in particolare, sul suo fondoschiena, messo in risalto dalla linea aderente dell’abito.

Può sembrare incredibile oggi, ma il cosiddetto “Pippa effect” diventò un vero fenomeno mediatico: quotidiani, televisioni e siti di gossip di tutto il mondo parlarono della sorella della sposa e del suo fisico, mentre quelle immagini continuarono a circolare per giorni.

Un’attenzione totalmente inaspettata anche per la diretta interessata. Pippa avrebbe successivamente raccontato che l’abito avrebbe dovuto essere quasi insignificante rispetto a quello della sorella e che tutta quella curiosità nei confronti del suo corpo fu sì lusinghiera, ma anche decisamente imbarazzante.

Quel vestito, però, Pippa lo avrebbe conservato nel suo armadio, con l’idea di mostrarlo un giorno ai figli e raccontare loro la storia assurda di un look che contribuì a renderla famosa in tutto il mondo.

Cosa ha fatto Pippa Middleton dopo essere diventata famosa

Dopo il matrimonio reale, la popolarità di Pippa esplose: negli Stati Uniti le furono dedicati persino degli speciali televisivi e nel 2012 pubblicò Celebrate: A Year of Festivities for Families and Friends, un libro dedicato all’organizzazione di feste ed eventi.

Negli anni, però, ha scelto una vita molto più discreta rispetto a quella della sorella. Grande appassionata di sport, si è cimentata in ciclismo e nuoto anche per iniziative benefiche, partecipando a sfide particolarmente impegnative.

Sul fronte sentimentale, la svolta arriva con James Matthews, finanziere e imprenditore britannico il cui fidanzamento viene annunciato nel 2016 e il 20 maggio 2017 i due si sposano nel Berkshire. Dal loro matrimonio poi sono nati i tre figli Arthur, Grace e Rose.

Negli ultimi anni la coppia si è lanciata anche nel progetto di Bucklebury Farm, una grande tenuta nel Berkshire acquistata nel 2021 e pensata come spazio ricreativo e didattico con attività per famiglie, aree glamping ed esperienze legate alla natura.

L’iniziativa avrebbe però incontrato difficoltà economiche e malumori nella comunità locale, tra polemiche sui prezzi e progetti di ampliamento contestati, fino alla conclusione dell’avventura imprenditoriale.

A 43 anni dunque Pippa Middleton continua a essere probabilmente la più riservata delle celebri sorelle Middleton. Non è una working royal, non deve rispettare un’agenda di Palazzo e appare in pubblico molto meno di Kate. Eppure, a quindici anni da quel matrimonio che la trasformò involontariamente in una celebrità mondiale, basta ancora il suo nome e il ricordo di quel famosissimo abito bianco per riaccendere immediatamente la curiosità.