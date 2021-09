Meghan Markle e Harry tornano in pubblico. E lei indossa 300mila euro di brillanti

Meghan Markle e Harry: look a lutto e gioielli stratosferici

Meghan Markle e Harry sono volati a New York senza figli per compiere la loro prima importante apparizione pubblica da quando hanno lasciato la Famiglia Reale. Vestiti di nero entrambi e ricoperta di diamanti lei (per un totale di oltre 300mila euro), hanno visitato mano nella mano il memoriale delle vittime dell’11 settembre sorto al World Trade Center e poi hanno incontrato l’ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite.

Non si conoscono i dettagli del loro viaggio nella Grande Mela, ma Harry e Meghan sono apparsi in perfetta sintonia, dopo aver posato per la copertina di Time. Hanno camminato mano nella mano e sfoggiato espressioni cupe ma solo perché lo richiedeva la circostanza.

Dopo i look informali cui ci aveva abituate in quasi tutti i collegamenti video, Lady Markle ha sfoggiato un outfit degno del suo nome. La moglie di Harry si è presentata al primo appuntamento newyorkese con un cappotto nero a 3/4, lasciato aperto per poter ammirare un dolcevita e un paio di pantaloni a gamba larga. Mentre ai piedi calzava le sue amate décolletée in camoscio, dal tacco sottile, firmate Aquazzura. Costo? 450 sterline (527 euro circa).

Ma sono i dettagli preziosi della mise di Meghan a lasciare senza fiato (si sa che la moglie di Harry ha una vera e propria passione per i gioielli). La Sussex si è letteralmente ricoperta di brillanti per un valore di 300mila sterline pari a circa 352mila euro. In netto contrasto col suo look sobrio, quasi a lutto, Meg ha voluto mostrare quello che possiede in cassaforte.

Il Daily Mail ci fornisce la lista prezzi dei suoi gioielli. Cominciamo dall’anello di fidanzamento: 271mila sterline (318mila euro circa); l’anello di Cartier, appartenuto a Lady Diana: 17.800 sterline (20.850 euro); il misterioso anello al mignolo “diamanti donati dal Medio Oriente”; la fede di brillanti da 3.300 sterline (3.865 euro). Infine, gli orecchini a lobo, di Cartier, da 12mila sterline (14mila euro).

Al suo fianco Harry in giacca e cravatta. Finalmente imponente e fiero, cammina mano nella mano di sua moglie, senza aver timore di essere criticato per non aver seguito il protocollo. La circostanza impone loro di mantenere un atteggiamento serio e di rispetto per le vittime dell’attentato. I Sussex dispensano pochi sorrisi, ma sembrano più rilassati e a loro agio di quando erano al servizio di Sua Maestà.