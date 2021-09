Back to office: come mangiare sano fuori casa

editato in: da

Lasciate alle spalle le vacanze estive, per molti lavoratori che hanno l’esigenza di mangiare fuori casa in pausa pranzo si riapre l’annoso dilemma: cosa scegliere per garantire la massima efficienza fisica e mentale nelle ore pomeridiane e scongiurare la tipica stanchezza derivante da un pasto sbagliato? Domanda a cui spesso si aggiunge anche l’esigenza di smaltire qualche chilo di troppo accumulato durante le ferie.

La risposta è scritta nelle più recenti Linee guida per una sana alimentazione, dove il gruppo di esperti del Crea ha stilato una serie di consigli proprio per tutta quella larga fetta della popolazione che consuma pasti extradomestici. Parola d’ordine? Proporzione dei nutrienti e varietà degli alimenti con l’obiettivo di equilibrare, durante la giornata, i consumi effettuati fuori casa con quelli casalinghi.

Al bar

Quando la scelta ricade sul panino, è bene prestare attenzione al fatto che il pane sia integrale, che non si esageri con l’imbottitura (altrimenti si possono facilmente superare le 500 kcal con un solo panino), che si vari spesso la tipologia (includendo più spesso verdura), e che si consumi in associazione con un po’ di frutta. Al contrario – sottolineano gli esperti – i tramezzini così morbidi e ricchi di salse e quindi di grassi e sale, possono fornire più calorie e indurre un basso livello di sazietà. I panini tipici da fast food o i kebab, anche essi ricchi di sale e grassi, possono essere scelti in una versione più semplice ad esempio senza le salse.

In mensa o nei self-service

Vietato cedere alla “sindrome da buffet”, caratterizzata dalla tendenza ad esagerare nelle dimensioni delle portate, non rinunciando a niente di ciò che viene proposto. Meglio orientarsi su un singolo piatto con contorno di verdure e un frutto.

Al ristorante

L’opzione ideale sono i piatti unici, come le insalate, a cui vanno aggiunti alimenti proteici come tonno, latticini, uova sode ecc., accompagnate da poco pane e una porzione di frutta, limitando le aggiunte di olio e sale. In alternativa si può scegliere una sola pietanza (un primo o un secondo piatto) con aggiunta di un contorno di verdure e un frutto, adeguando la grandezza delle porzioni alle proprie esigenze nutrizionali e non eccedendo con il consumo di pane o suoi sostituti (grissini, cracker, focaccia, ecc.).

In pizzeria

Quando l’alternativa è una pizza, è utile prestare attenzione alle dimensioni e al condimento. Infatti – sottolineano gli esperti – se è vero che una pizza margherita, se abbinata con una porzione di verdura e/o di frutta può rendere questa opzione nutrizionalmente adeguata – è anche vero che una tipica pizza margherita napoletana, che è una delle più semplici, può arrivare a pesare anche 450 g e apportare più di 1000 kcal (220-280kcal/100g), e oltre 7 g di sale, vale a dire più della quantità raccomandata per l’intera giornata.

Altre tipologie di ristorazione (bar, gelaterie, pasticcerie, ecc.)

C’è poi chi preferisce scegliere un gelato o uno yogurt come sostituto del pasto. Anche queste scelte – si legge nelle Linee guida per una sana alimentazione – vanno fatte con criterio per evitare apporti troppo elevati di grassi e zuccheri e facendo attenzione nel pasto successivo a compensare eventuali carenze o eccessi. Scelte di questo tipo, pur se non sconsigliate in senso assoluto, devono essere occasionali.

Le bevande

Con cosa accompagnare le portate? Attenzione alle bevande analcoliche, che sono comunque ricche di zucchero e, naturalmente, all’alcol, che tra le altre cose diminuisce le prestazioni psico-fisiche. Sì invece all’acqua o a spremute/centrifugati di frutta o verdura.

Il decalogo

Il gruppo di esperti del Crea ha poi stilato un vero e proprio decalogo della pausa pranzo sul posto di lavoro.