Chunky Streaks: il trend delle meches laterali ai capelli d’ispirazione anni ’90

Un ritorno di prepotenza agli anni ’90, ai look iconici di Geri Haliwell e Cindy Crawford, con i capelli ramati e due ciocche biondo platino ad incorniciare il viso. Nel 2020 si cambiano le carte in tavola, ed il platino si accosta al nero, al castano naturale o ancora con colori a contrasto, come blu e rosso o tono su tono, come rosa e lilla. Qual è il vostro stile preferito?