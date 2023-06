Jennifer Lopez cambia look: il taglio che la fa sembrare (ancora) più giovane

Fonte: IPA Jennifer Lopez, look mozzafiato. E tornano i baci con Ben Affleck

Sembra aver fatto un patto col diavolo Jennifer Lopez: a conferma che la sua bellezza e il suo fascino appartengono a un altro pianeta il suo nuovo look, che la fa apparire ancora più giovane. La pop star ha deciso di affidarsi a uno dei più celebri hairstylist di Los Angeles, tra i più amati dalle dive, per dare una rinfrescata al suo taglio in vista dell’estate.

Jennifer Lopez, il cambio look radicale: la maxi frangia

Jennifer Lopez non smette mai di stupirci: dopo aver sfoggiato il look più chic dell’estate, con un maxi abito dalla stampa geometrica che l’ha incoronata regina della bella stagione, la diva di Hollywood ha dato un taglio netto alla sua bellissima chioma, guadagnando qualche anno in meno.

La pop star ha rivoluzionato il suo look, e ha mostrato orgogliosa il risultato pazzesco su Instagram, dove ha pubblicato due selfie che la ritraggono più bella che mai. JLo, lasciandosi ispirare dalle tendenze dell’estate alle porte, ha lasciato a bocca aperta i suoi follower con il suo taglio nuovo di zecca con maxi frangia, scalatura laterale, extension (che rendono la sua chioma ancora più voluminosa) e qualche tocco di luce qua e là, con ciocche bionde che sembrano naturalmente schiarite dal sole.

Questo nuovo look la fa sembrare ancora più giovane, regalandole un aspetto quasi da ragazzina: la frangia, il taglio scalato e le schiariture infatti le addolciscono i lineamenti, incorniciandole perfettamente il viso.

Il taglio di super tendenza è opera di Lorenzo Martin, hairstylist di Los Angeles amatissimo dalle celebrities di Hollywood: a lui si affidano Heidi Klum, Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Mariah Carey, Catherine Zeta Jones e Angelina Jolie, solo per citarne alcune.

Jennifer Lopez, i suoi segreti di bellezza

È una delle donne più affascinanti del mondo – la più bella agli occhi del marito Ben Affleck – e ogni anno che passa sembra guadagnarci in appeal e charme. Jennifer Lopez, alla soglia dei 54 anni (li compirà il prossimo 24 luglio) è sempre splendida, ancor di più del periodo dei suoi esordi.

Si sa, la bellezza non è questione di età, e la consapevolezza dei propri punti di forza e delle unicità che tutte noi possediamo mettono in luce un fascino che a vent’anni non potremmo mai possedere. C’è da dire però che JLo ci ha dato nel tempo tanti motivi per invidiarla: dalla sua parte ha certamente la genetica, che la rende una delle donne più belle del pianeta.

A confermarlo lo stesso Ben Affleck, che durante una recente intervista a Drew Barrymore, ha confessato che dietro al corpo perfetto della moglie non ci sono né diete ferrea né allenamenti devastanti, ma solo dei buoni geni. “Lasciate che vi dica una cosa che vi sconvolgerà. Jennifer mangia quello che vuole. Mangia pizza, biscotti, gelato… tutto”, aveva spiegato all’attrice.

E poi aveva aggiunto: “Lei si allena, ma anch’io mi alleno… Ma non sembro magicamente avere 20 anni, capite cosa intendo? Con una pelle perfetta e tutto il resto”. Insomma, nel suo caso c’è solo tanta fortuna: a noi non resta che invidiarla!