Come realizzare e lavare le treccine africane

editato in: da

Le treccine africane oltre ad essere considerate un’acconciatura facile da gestire, sono una delle tecniche più trendy del momento, adorate da molte attrici e cantanti. La loro realizzazione necessita una specifica manualità ed una certa esperienza. Per mettere a punto le treccine sono necessarie alcune ore di lavoro, quindi ci vuole un po’ di tempo e di pazienza, ma il risultato ultra alla moda è assicurato! Ecco come fare le treccine afro e come mantenerle al meglio.

Come fare le treccine africane

Un’acconciatura sbarazzina e molto estiva, adatta non solo alle giovanissime. Sempre più diffusa e da sfoggiare non solo al mare, ma anche tutti i giorni. Per realizzare queste pettinature con le treccine africane è sempre meglio rivolgersi a saloni di bellezza e a persone specializzate. Il tempo per creare l’acconciatura può oscillare tra le 6 e le 8 ore, mentre il costo per le treccine africane da un hair stylist si aggira intorno ai 100 euro. Il top è trovare qualcuno di origine africana in quanto saranno certamente abili ed esperte nell’intreccio.

In ogni caso, è possibile creare queste tipiche acconciature africane anche a casa e da sole, magari con l’aiuto di qualcuno, armate di pazienza e tempo, ma ne varrà la pena. Vediamo gli step per capire come si fanno le treccine.

Per prima cosa lavate i capelli utilizzando uno shampoo nutriente e un balsamo idratante e districante. Asciugate poi, con il phon nel modo in cui siete abituate.

nutriente e un balsamo idratante e districante. Asciugate poi, con il phon nel modo in cui siete abituate. Districate perfettamente tutta la chioma usando un pettine a denti larghi. Dividete poi la testa in quattro parti simili, in modo da ottenere quattro sezioni: due davanti a destra e a sinistra e due dietro a destra e a sinistra.

a denti larghi. Dividete poi la testa in quattro parti simili, in modo da ottenere quattro sezioni: due davanti a destra e a sinistra e due dietro a destra e a sinistra. Partite da una sezione bloccando però le altre divise precedentemente con delle pinze. Dalla sezione selezionata (di solito si inizia con quella anteriore), prendete una ciocca e iniziate ad intrecciarla. Le treccine afro style sono molto sottili e regolari, bisogna dunque ponderare bene la dimensione della ciocca in modo che tutte le altre siano uguali per non creare treccine diverse le une dalle altre.

style sono molto sottili e regolari, bisogna dunque ponderare bene la dimensione della ciocca in modo che tutte le altre siano uguali per non creare treccine diverse le une dalle altre. Intrecciate partendo dalla radice fino ad arrivare alle punte e bloccate poi ogni treccina creata con un piccolo elastico trasparente. Continuate ad intrecciare ogni ciocca fino al completamento di tutti i capelli.

Potete anche optare per un’acconciatura con treccine africane che non comprende tutta la testa, ma solo metà testa.

Come realizzare le treccine africane con extension

Chi ha i capelli corti ma desidera comunque acconciare i propri capelli con le treccine, può provare con le extension.

Scegliete le extension da utilizzare in base al colore che preferite e alla tipologia, cioè ciocche di capelli naturali o sintetici. L’effetto multicolor amato da Alicia Keys e Keke Palmer, non è da sottovalutare.

da utilizzare in base al colore che preferite e alla tipologia, cioè ciocche di capelli naturali o sintetici. L’effetto multicolor amato da Alicia Keys e Keke Palmer, non è da sottovalutare. Procedete, poi, con l’acconciatura: le treccine vengono create a partire dalla radice dei capelli veri a cui sarà aggiunta una ciocca di extension che a sua volta verrà intrecciata. Anche in questo caso bisogna dividere la testa in quattro parti e intrecciare ogni ciocca con l’extension fino a completare tutte le sezioni divise prima.

Trecce africane: come prendersene cura

Un mito da sfatare è quello che le treccine rovinano la chioma. Ricordatevi però, che nel corso della rimozione della pettinatura, è possibile perdere un po’ di capelli. Questo non rappresenta altro che la caduta fisiologica dei capelli, ma per evitare che questi si spezzino è necessario prendersene cura. Innanzitutto: come si lavano le treccine africane? Importante utilizzare prodotti adatti e asciugare le treccine con aria fredda e con un getto d’aria non troppo forte. Consigliabile lavarle una volta a settimana. Questa acconciatura va tenuta, inoltre, per un massimo di tre mesi, ma se i vostri capelli sono sottili, meglio toglierle dopo un mese.

Da Zoe Kravitz, che si è addirittura sposata con questa pettinatura, a Beyoncé, a Kim Kardashian e a Tori Spelling, anche le star sono pazze delle treccine africane in tutte le loro varianti fantasiose, provatele anche voi!