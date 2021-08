Mostra del Cinema di Venezia 2021, i film e gli eventi in programma

editato in: da

Torna la magia della Mostra del Cinema di Venezia. Il programma della kermesse per il 2021 è fitto di eventi e proiezioni da non perdere. La manifestazione si svolgerà dal 1° al 10 settembre e il calendario riserva momenti memorabili anche per il cinema italiano.

La madrina sarà Serena Rossi e si comincia in pompa magna con la grande apertura di mercoledì 1° settembre, dove andrà in scena alle 19:00 il film di Pedro Almodovar, Madres Paralelas (con protagonista Penelope Cruz), verrà inoltre consegnato il Leone d’oro alla carriera a Roberto Benigni.

Nella serata di giovedì 2 settembre sono attesi Paolo Sorrentino e il suo È stata la mano di Dio con Toni Servillo, e il film di Paul Schrader dove appare l’attore Willem Dafoe. Venerdì 3 settembre arriverà a Venezia la star attesissima di Spencer Kristen Stewart, che per il film ha vestito i panni di Lady Diana. Nella stessa serata si attende di vedere il debutto alla regia di Maggie Gyllenhaal, attrice e sorella dell’attore Jake Gyllenhaal.

Sabato 4 settembre occhi puntati sul red carpet: sono attesi per questa serata Penelope Cruz e Antonio Banderas ma non solo: ci sarà anche Anya Taylor, l’attrice protagonista della serie Netflix di enorme successo La regina degli scacchi, che questa volta è protagonista della pellicola Last night in Soho: il film verrà trasmesso per le 22:00.

Domenica 5 settembre invece non è ancora sicuro ma si potrebbe intravedere sul tappeto rosso Tim Roth e Charlotte Gainsbourg che recitano nel film Sundown. Quasi certamente rivedremo Toni Servillo presente anche nella pellicola Aria ferma di Leonardo Di Costanzo, insieme a Silvio Orlando. Lunedì 6 settembre alle 14 è attesa la proiezione del documentario dedicato a Ezio Bosso: Le cose che restano, martedì 7 settembre spunta ancora per la terza – e ultima – volta il nome di Toni Servillo che recita anche in Qui rido io, di Mario Mortone.

Giornata da ricordare anche quella di mercoledì 8 settembre, dove fuori concorso verrà proiettato il documentario su Quentin Tarantino e verrà consegnato un altro importantissimo Leone d’oro: quello a Jamie Lee Curtis per la sua lunghissima carriera. Italia presente anche oggi alle 19.15 con il debutto alla regia di Simona Ventura con il suo Le sette giornate di Bergamo.

Giovedì 9 settembre è il momento di Elio Germano, protagonista di America Latina dei fratelli D’Innocenzo, venerdì 10 settembre la chiusura della Mostra del Cinema di Venezia è memorabile, sono infatti attesissimi sul red carpet i tre protagonisti del film fuori concorso The last duel: Matt Damon, Adam Driver e Ben Affleck, e chissà che al suo fianco non compaia anche Jennifer Lopez, i fan ci sperano. Ultimo ma non certo per importanza sarà il documentario fuori concorso su Ennio Morricone, che verrà proiettato alle 18:00.