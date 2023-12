I gossip più sconvolgenti, chiacchierati e inaspettati dell’anno che sta per concludersi

Di certo quest’anno non ci si è annoiati. Tradimenti, divorzi, nascite e matrimoni e ancora nuovi amori, inedite autobiografie e scandali social. Il 2023 è stato un anno ricco di gossip e, con l’avvicinarsi del 2024 ormai alle porte, è il momento giusto per un attento ripasso: tutte le più eclatanti notizie degli ultimi dodici mesi.

Chiara Ferragni e Fedez: la crisi sanremese e lo scandalo pandoro

Protagonisti assoluti del gossip italiano del 2023 sono stati Chiara Ferragni e Fedez. Le chiacchiere sono iniziate a febbraio, con la partecipazione di lei al Festival di Sanremo come valletta rovinata dal tanto contestato bacio di lui con Rosa Chemical. Per mesi si è parlato di crisi, di case separate e lunghi silenzi. Siamo stati incuriositi, ma alla fine a raccontare tutto sono stati loro stessi, con uno speciale della serie Ferragnez.

E chissà che il prossimo anno arriverà anche una puntata dedicata al ben più recente gossip riguardante la coppia reale dei social: lo scandalo Balocco, tra i temi più trattati ai cenoni natalizi delle famiglie italiane e che, visto l’andazzo, entrerà anche nella lista dei gossip più succosi del 2024.

Ilary Blasi e Totti, divorzio all’italiana

Erano una delle coppie più solide, amate e popolari d’Italia. Campione “re di Roma” lui, regina della televisione lei. Erano la prova che l’accoppiata calciatore/velina può funzionare davvero e può farlo per decenni. Poi, all’improvviso, il sogno si è infranto. Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato il divorzio e lo hanno fatto come in una commedia all’italiana.

Ripicche, rivendicazioni, gelosie, rolex rubati e borse nascoste. Lui si è subito rifatto una vita assieme all’amante Noemi Bocchi. Lei, inarrestabile donna in carriera, ha trasformato il dramma in business, uscendo su Netflix con Unica, tra i documentari più visti dell’anno.

La vendetta di Shakira

“Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, un Rolex con un Casio”: versi che non dimenticheremo mai e che ci hanno fatto cantare per tutta l’estate, alla faccia di Piquè. Shakira, come la nostra connazionale Ilary, è stata tradita dal compagno calciatore che le ha preferito una bionda più giovane. E anche lei, anzi prima lei, ha rivoltato il dolore in affari, pubblicando la revenge song del decennio.

Belen tradita 12 volte

Vera beniamina del gossip italiano Belen Rodriguez non smette mai di far parlare di sé. Quest’anno la vita sentimentale della showgirl è stata particolarmente burrascosa. C’è stato prima il grande ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino, ben presto andato in fumo con la sconvolgente rivelazione di un’infedeltà ripetuta di lui.

Nel frattempo, Belen si è consolata con un nuovo amore: l’imprenditore Elio Lorenzoni, che non ha perso tempo e, dopo appena un mese d’amore, ha omaggiato la sua bella con l’anello di fidanzato più spiato di Instagram, che si aggiunge alla lunga collezione di preziosi di Rodriguez.

Britney Spears vuota il sacco

Britney Spears al centro del gossip lo è da prima di entrare nella pubertà. La popstar arrivata al successo con One more time ha trascorso una vita assediata dai paparazzi e, negli ultimi anni, ha destato grande preoccupazione tra i fan a causa di problemi familiari e frequentazioni poco raccomandabili.

A concludere quest’anno altalenante, Britney ha pubblicato la propria autobiografia ufficiale: The woman in me, dove ha tirato fuori la sua verità. Dall’aborto impostole dall’ex fidanzato Justin Timberlake al flirt con Collin Farrel, le rivelazioni sono state tante e tutte sconvolgenti.