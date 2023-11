Fonte: IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi ai Caraibi insieme: lei in bikini sfida Ilary Blasi

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno separato le loro strade ormai da oltre un anno. Sia lo sportivo che la conduttrice hanno ricostruito la loro vita amorosa con dei nuovi compagni, con cui il feeling sembra molto alto. Entrambi gli ex coniugi, infatti, si mostrano serenamente con i loro nuovi partner sui social e sono stati protagonisti di vacanze da sogno e romantiche.

Nelle aule dei tribunali romani, però, va avanti la causa di separazione della coppia, non senza alcuni colpi di scena. Il presunto furto dei Rolex, a esempio, ha tenuto banco per molto tempo sulle pagine dei giornali, ma anche il ritiro dal pool difensivo della nota avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace ha fatto tanto parlare. Adesso, il difensore legale ha spiegato le motivazioni di questa sua decisione.

Annamaria Bernardini De Pace sul divorzio Totti-Blasi

L’11 luglio 2022 Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione attraverso due diversi comunicati stampa. Da allora, l’ex coppia d’oro del calcio italiano ha cominciato una battaglia legale per decidere le clausole del loro divorzio, con particolare attenzione soprattutto agli aspetti economici dello stesso. Nella lotta giudiziale, però, non sono mancati dei colpi bassi, come la celebre battaglia dei Rolex, con il calciatore ad accusare l’ex moglie di avergli sottratto una collezione di orologi pregiatissimi.

In tribunale sarebbero arrivate anche le prove dei rispettivi tradimenti, per cercare di stabilire a chi addebitare la separazione. A combattere a fianco dell’ex calciatore, inizialmente, è stata chiamata la famosissima avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace, ex suocera di Raoul Bova e difensore legale di molti vip, nelle loro cause di divorzio. Ma la famosa avvocatessa, in seguito, ha lasciato il suo mandato, decidendo di non difendere più l’ex calciatore.

Annamaria Bernardini De Pace, adesso, ha spiegato le motivazioni che l’hanno portata a questa decisione, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Sette, come riportato da Libero Quotidiano. Il difensore ha spiegato che a fianco dello sportivo c’era un gruppo di persone, a suo dire, troppo nutrito: “È andata così perché c’era troppa gente intorno, io sono una prepotente e volevo comandare”. L’avvocatessa ha anche spiegato perché ultimamente sceglie sempre più di seguire gli uomini e non le donne, nelle cause di divorzio: “Sono loro le vere vittime. Quando ho cominciato a occuparmi del diritto di famiglia, nel 1987, le donne erano la parte debole… Ma le donne nel frattempo hanno raggiunto gli uomini come capacità economiche. Quindi non ha senso che vengano gratificate di qualcosa che possono fare da sole. Ora devo proteggere la parte debole. In questo momento ho il 70% degli uomini come miei clienti perché voi non avete idea di cosa sono diventate le donne. Prepotenti, arroganti, furbe”.

Francesco Totti e Ilary Blasi: arriva la distensione?

La causa di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ancora in corso, ma il processo di separazione, fino ad adesso, non è stato scevro di colpi bassi. La coppia, infatti, è sembrata sempre più lontana e, anche quando si sono visti a una partita del figlio Cristian Totti, i due non si sono nemmeno rivolti la parola.

L’ex calciatore, però, ha rilasciato di recente delle nuove dichiarazioni, che fanno sperare in un possibile cambio di atteggiamento dell’ex coppia. Francesco Totti, infatti, ha aperto alla possibilità di un nuovo equilibrio per il bene dei figli: “Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti”.