Chi è Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus

Giovanna Civitillo, la signora Amadeus

Giovanna Civitillo è la moglie di Amadeus, la donna che ha conquistato il cuore del conduttore e che ormai da anni è al suo fianco.

L’ex showgirl di recente ha annunciato che la coppia si sposerà in chiesa, dopo le nozze civili celebrate ben dieci anni fa. “Questo matrimonio è il coronamento di un sogno – ha spiegato Giovanna al settimanale Oggi -. Ci teniamo entrambi, siamo molto credenti. E ora che è arrivato l’annullamento del precedente matrimonio religioso di Amadeus possiamo consacrare il nostro amore come desideriamo”.

Una cerimonia molto intima che verrà celebrata a Roma in una piccola cappella: “Si tratta di una scelta che vogliamo condividere con le persone che ci sono più care”.

La loro storia d’amore è nata in uno studio televisivo. Era il 2002, Amadeus conduceva L’Eredità e lei faceva parte del cast come ballerina, dando vita alla celebre “scossa”. Insieme a lei c’erano Simona Petrucci, Donatella Salvatico, Cristina D’ Alberto e una giovanissima Elena Santarelli, che potete vedere nelle foto.

“Non avevo alcuna intenzione di impegnarmi, mi godevo la libertà, storie poco impegnative – ha raccontato tempo dopo Amadeus, ricordando il loro primo incontro -. Usai un modo indiretto per farmi avanti. Per evitare di espormi troppo, le scrissi un biglietto e lo diedi al mio assistente. Le davo appuntamento in corso Como, a Milano. Se fosse venuta, l’avrei letto come un segno del destino che mi diceva di mettere la testa a posto”.

In seguito è nata una bella storia d’amore che ha portato la coppia a giurarsi amore eterno il 18 gennaio 2009. Nello stesso anno è nato il piccolo Josè Alberto.

Classe 1977, Giovanna Civitillo è nata a Vico Equense e ha studiato danza sin da piccola, approdando in tv nel 1996. Ha lavorato come ballerina in diverse trasmissioni di successo, da Fantastica italiana a Carramba! Che sorpresa, passando per Domenica in e I raccomandati. Dopo un’esperienza a Mezzogiorno in famiglia, nel 2015 è tornata in tv ad Avanti un altro diventando un personaggio del Minimondo chiamato “Giovanna, la moglie di Amadeus”.

Oggi Giovanna Civitillo (1,75 metri d’altezza) ha 40 anni, è molto attiva su Instagram e vive a Roma insieme al marito e al piccolo Josè. Spesso i tre sono in compagnia di Alice Sebastiani, la prima figlia di Amadeus, nata dall’amore per Marisa Di Martino. La ragazza ha vent’anni, vive a Londra, ma quando può raggiunge l’Italia per stare con la famiglia.

Di recente il conduttore aveva svelato di sognare un altro figlio con Giovanna: “Non ci stiamo lavorando, ma non escludiamo di avere un altro bambino. Anzi – ha spiegato a Gente -. Devo solo avere una piccola pausa dal lavoro, senza stress. Chissà, in estate… Del resto io faccio figli ‘lontani’. Alice aveva 11 anni quando è nato José. Ora lui ne ha 9 e ci chiede un fratellino. E pure un cane, li ama di tutte le razze. Magari arriveranno insieme e ci sarà una rivoluzione in famiglia”.