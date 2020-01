Sanremo 2020, Giovanna Civitillo sarà l’inviata de La Vita in Diretta

editato in: da

Devono essere ore particolarmente impegnate per Amadeus. Con il Festival di Sanremo alle porte e le polemiche che hanno attirato l’attenzione su di lui dopo la conferenza di presentazione del programma, il conduttore deve essere molto teso. A sostenerlo la moglie Giovanna Civitillo, che, seppur in forme diverse, lo affiancherà in questa grande avventura.

Anche Giovanna Civitillo lavorerà al Festival di Sanremo 2020. Non salirà sul palco dell’Ariston al fianco del marito e delle altre donne scelte per condurre la kermesse, ma sarà comunque impegnata al progetto come inviata speciale.

Giovanna, infatti, è stata scelta da La Vita in Diretta come inviata per il Festival di Sanremo 2020. Dovrà, quindi, impegnarsi per raccogliere le impressioni e le opinioni dei cantanti, delle vallette, del pubblico e degli ospiti d’eccezione. La sua intervista più attesa, però, è senza dubbio quella al suo Amadeus. Lei, che lo conosce bene, è forse la persona migliore per fargli raccontare aneddoti e rivelazioni.

Il Festival di Sanremo si sta rivelando, quindi, un programma che sta impegnando l’intera famiglia di Amadeus. A raccontarlo la stessa Giovanna che, sollecitata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano, prima dell’annuncio del suo nuovo incarico, ha ironicamente raccontato:

Non è normale. Non c’è mai. Se c’è o canta, o ascolta la musica o è al telefono, capisci? Con chi? Con Fiorello, con tutti! Di notte è un incubo, messaggi a tutte le ore. Peggio di Casa Vianello. È uno stress.

E, sulle dieci (o più) donne che affiancheranno il marito, ha affermato:

Hai visto le donne che ci sono? Io gelosa? Ti sembro gelosa? Assolutamente no.

D’altronde, Amadeus l’aveva dichiarato fin dall’inizio: Giovanna non sarebbe stata al suo fianco sul palco dell’Ariston. Se tutti, però, erano sicuri che l’ex volto dell’Eredità avrebbe sostenuto il marito e avrebbe passato molto tempo a Sanremo, pochi si aspettavano che avrebbe ricoperto questo ruolo inedito.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano, invece, hanno colto l’occasione: chi meglio di Giovanna può carpire i segreti del Festival di Sanremo 2020? Lei non potrebbe essere più felice di così e, entusiasta, ha dimostrato di voler prendere il suo nuovo ruolo sul serio: “Sarò una spia!”.