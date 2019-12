Amadeus, il ruolo particolare della moglie Giovanna Civitillo

editato in: da

Prossimo ad affrontare la sfida della conduzione di Sanremo – del quale è anche direttore artistico – Amadeus si è recentemente confessato in un’intervista al settimanale Oggi. Anche Giovanna Civitillo, moglie del celebre conduttore, ha risposto alle domande.

I due, affiatatissimi da lungo tempo e genitori di un bambino di dieci anni, hanno raccontato a cuore aperto il periodo intenso e travolgente che stanno vivendo. La Civitillo, parlando di come il marito sta affrontando la preparazione della kermesse, ha dichiarato che “Sta sempre con le cuffie, ascolta le canzoni. Per parlargli io e José, nostro figlio, dobbiamo togliergli gli auricolari”.

Giovanna Civitillo ha altresì specificato che Amadeus è “travolto dalla musica” e che spesso alle due di notte le chiede di preparargli una camomilla. Il conduttore e direttore artistico della settantesima edizione del Festival di Sanremo ha oggi scaldato l’atmosfera con l’annuncio, avvenuto in diretta su RAI 1, degli otto concorrenti di Sanremo Giovani.

Tornando all’intervista rilasciata ad Oggi, ha invece svelato che con la moglie si vedono solo nel week end. Ha poi affermato che il figlio José è un po’ dispiaciuto per la sua lontananza da casa in questo periodo di lavoro intenso e che, a quanto pare, ogni tanto si rivolge a lui chiedendogli “Papà, ma quando finisce ‘sto Sanremo?”.

Secondo quanto dichiarato dalla Civitillo, nonostante il dispiacere per la lontananza del papà, José Alberto vuole venire al Festival e, curioso sui dettagli, chiede chi sono gli ospiti (tra i nomi ufficiali è possibile citare Lewis Capaldi e Tiziano Ferro, che sarà presente per tutta la durata della kermesse).

Non c’è che dire: il conduttore sta davvero affrontando un tour de force! Come rivelato sempre da Giovanna nel corso dell’intervista, è infatti impegnato pure nella preparazione de I Soliti Ignoti. La showgirl di Vico Equense, che ha sposato Amadeus nel 2009, ha dichiarato inoltre che lui in questo periodo “si scorda pure di nutrirsi”.

Giovanna Civitillo ha infine detto che durante i giorni del Festival starà sia dietro le quinte, sia in platea. Ha sottolineato che si muoverà tanto perché sarà “talmente agitata” e ha confessato con ironia di aver già chiesto vestiti comodi.