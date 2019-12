Chi è Lewis Capaldi, il primo ospite internazionale di Sanremo

editato in: da

Lewis Capaldi, primo nome ufficiale tra gli ospiti internazionali di Sanremo 2020 (che vedrà l’esordio di Amadeus sul palco dell’Ariston), è un cantautore scozzese. Nato a Whitbur, cittadina di circa 11mila abitanti situata nella zona centrale del Paese, ha origini italiane per parte di padre.

Tra i suoi parenti vanta l’attore Peter Capaldi (sono cugini), nel cast di diversi celebri film ma famoso soprattutto per aver interpretato il dodicesimo Doctor Who nell’omonima serie televisiva di successo internazionale.

Lewis Capaldi comincia a coltivare la passione per la musica da bambino. Fondamentale a tal proposito è l’ascolto dei dischi dei genitori e soprattutto l’inizio dello studio della chitarra. Le porte del successo internazionale si aprono nel 2017, quando pubblica il brano Bruises.

Grazie al web, la canzone macina numeri da capogiro per quanto riguarda gli ascolti. In virtù di questo successo, il giovane cantante scozzese viene messo sotto contratto da una delle major dell’industria discografica, ossia la Universal.

Il brano sopra ricordato viene incluso tra le quattro tracce del primo ep di Capaldi, dal titolo Bloom. A questa prima fatica discografica del giovane scozzese segue un secondo ep, ossia Breach. Il terzo uscito è invece Bruises.

Dopo questa partenza con lo sprint, nel 2019 Lewis Capaldi ripete e supera gli ottimi risultati del 2017 con la canzone Someone You Loved, brano tramite il quale viene presentato il suo primo album vero e proprio, dal titolo Divinely Uninspired to a Hellish Extent. Anche in questo caso il successo è enorme. Degna di nota a tal proposito è la partecipazione di Capaldi al secondo Live Show di X Factor a fine ottobre.

Quando si parla della carriera del 23enne scozzese è impossibile non citare il retroscena legato alla canzone che l’ha definitivamente consacrato alla fama, ossia la già citata Someone You Loved. Secondo quanto rivelato da Capaldi stesso nel corso di un’intervista al tabloid britannico The Sun, il brano in questione – nel cui video compare Peter Capaldi – è stato scritto a seguito di una delusione amorosa (la fine, a 19 anni, della storia con la ragazza che ai tempi frequentava da circa un anno).

Attivo su Instagram, dove è presente con un profilo seguito da circa 4 milioni di persone, Lewis Capaldi non condivide nulla online sulla sua vita privata. Per questo motivo, almeno per ora, non si sa se sia o meno ancora single.