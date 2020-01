Detto Fatto, il cambio look della Civitillo: “Essere accanto ad Amadeus è sorprendente”

editato in: da

Un cambio look straordinario nella puntata di Detto Fatto, che questa volta ha visto una protagonista speciale: si tratta di Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, che si è prestata al gioco.

L’esperta di moda e shopping del programma ha voluto divertirsi e scherzare col pubblico in compagnia di Carla Gozzi e Bianca Guaccero, che l’hanno un po’ punzecchiata per il suo look.

“Diciamo la verità, Giovanna è una seriale sul tubino”, ha detto scherzando la Gozzi. E così, anche prendendo spunto dall’imminente evento – il Festival di Sanremo ovviamente – la stylist ha pensato a una trasformazione per Giovanna, tra abito (con i colori più di tendenza), trucco e messa in piega.

Naturalmente l’argomento è caduto proprio sulla manifestazione più attesa dell’anno e sul suo presentatore, Amadeus. La Guaccero ha chiesto a Giovanna com’è essere accanto all’uomo più discusso del momento, e lei ha risposto con una bella dichiarazione d’amore:

Direi faticoso ma sorprendente! Perché mi sorprende quanto è bravo, dopo 17 anni ancora mi stupisce!

Bianca l’ha stuzzicata un po’ parlando delle dieci vallette che accompagneranno Amadeus sul palco dell’Ariston. E la Civitillo ha risposto a tema, scherzandoci su: “Gelosa io? No!”, facendo la mossa del naso che si allunga. E come non parlare della polemica che ha colpito il marito, sulla frase mal interpretata pronunciata in conferenza stampa.

Lui si è già scusato, ma vorrei sottolineare una cosa: Amadeus è una persona meravigliosa, perbene, e che ha un grande rispetto per tutti, non solo per le donne.

E dopo un divertente siparietto con un’imitazione di Amadeus, Giovanna Civitillo è uscita di scena per il suo sorprendente cambio look per il Festival di Sanremo.

Tra gli applausi e i gridolini del pubblico in studio, la showgirl è apparsa in un abito blu monospalla, vaporoso e con lo strascico, con i capelli mossi e degli orecchini pendenti e super scintillanti. Un outfit decisamente a tema per la moglie di Amadeus, alle prese con le ultime prove del Festival.

La ballerina, per volere del conduttore, non avrà nessun ruolo a Sanremo, ma sarà dietro le quinte per sostenere, come sempre, il marito in questa grande avventura.