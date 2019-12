Amadeus, la moglie Giovanna confessa: “Per Sanremo non dorme la notte”

editato in: da

Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo è ormai iniziato e Amadeus è alle prese con la preparazione della kermesse. A svelarlo sua moglie Giovanna Civitillo secondo cui il conduttore sarebbe così concentrato da dimenticarsi persino di mangiare e dormire.

L’ex star dell’Eredità sarà accanto al marito durante il Festival di Sanremo, ma non avrà nessun ruolo ufficiale. Un amore, quello fra Amadeus e Giovanna, nato in tv e coronato nel 2019 dalle nozze, dopo 17 anni d’amore e un figlio.

“Che consigli gli do? Gli dico di mangiare! – ha svelato la showgirl al settimanale Oggi -. È così preso, tra la preparazione del Festival e i Soliti ignoti, che si scorda pure di nutrirsi. Per il resto, gli consiglio di seguire il suo istinto”.

Nel frattempo lei e José continuano a sostenere Amadeus. “Non ci dorme la notte – ha raccontato Giovanna -. Sta sempre con le cuffiette, ascolta e riascolta le canzoni da selezionare. Per parlargli io e José, nostro figlio, dobbiamo togliergli a forza gli auricolari! È travolto dalla musica. Poi magari alle 2 di notte mi chiede: ‘Giovanna, mi fai una camomilla?'”.

Amadeus ha rilasciato alcun dichiarazioni al settimanale, svelando come le ultime settimane siano state particolarmente impegnative per lui. “Ho ricevuto 200 canzoni, ne devo scegliere 22, da annunciare il 6 gennaio – ha svelato -. Devono rimanere ed essere al passo con i tempi. Non esiste più la canzone sanremese, che era un po’ un limite. Ci saranno canzoni melodiche, ma anche rap o trap”.

Tante le novità introdotte da Amadeus quest’anno, fra cui l’Altro Festival, la nuova versione del celebre DopoFestival che andrà in onda su RaiPlay e verrà condotta da Nicola Savino. “Sarà uno spettacolo quasi piratesco, andrà in onda da un posto segreto, dove non so nemmeno se sarò ammesso – ha confessato -. Ho pensato subito a Nicola Savino perché è un amico e non solo”.