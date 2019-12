Sanremo 2020, Amadeus rivela su Instagram la verità sulle sue vallette

editato in: da

Dicembre è già arrivato, e il Festival di Sanremo 2020 si avvicina rapidamente. Da settimane ormai non si fa che parlare dell’attesissima kermesse canora, che ci terrà compagnia il prossimo febbraio con tante vecchie e nuove conoscenze della musica italiana. Dopo aver scoperto il nome del conduttore, ora in molti si chiedono chi saranno le due vallette.

Sin da quando è stato annunciato che, per il 2020, il Festival di Sanremo sarebbe stato presentato da Amadeus, i più curiosi hanno iniziato a riflettere sui possibili nomi delle due donne che, ogni anno, accompagnano il conduttore in questo splendido percorso. Naturalmente, come sempre accade, i gossip non si sono fatti attendere. E negli ultimi giorni si sono intensificati, perché ci avviciniamo ormai alla data in cui, solitamente, le carte vengono finalmente scoperte.

Sono stati fatti molti nomi, alcuni piuttosto plausibili e altri molto meno. Si è parlato di Giulia De Lellis, che da un anno a questa parte è diventata letteralmente una star, grazie anche al suo nuovo libro e alle numerose partecipazioni televisive che ha accumulato. Qualcuno ha invece puntato tutto su una coppia esplosiva, quella formata da Diletta Leotta e Chiara Ferragni, anche loro molto amate dal pubblico. E che dire di Lorella Boccia ed Elisabetta Gregoraci?

La verità è arrivata però dalle parole di Amadeus, che stanco di tutte queste chiacchiere ha deciso di intervenire. In un breve video girato da sua moglie Giovanna Civitillo e prontamente pubblicato sul loro profilo Instagram di coppia, il conduttore ha rivelato come stanno le cose. “Io ho letto che hai scelto le donne di Sanremo” – ha rivelato Giovanna, mentre si trovava in auto con Amadeus, il quale ha prontamente risposto: “E chi sono? Ma come, non lo so io e lo sanno gli altri? Sono solo supposizioni, sto vagliando, ho delle idee, nulla è certo. La verità la dirò io al momento opportuno”.

Poi sua moglie lo ha incalzato con un altro gossip: “E i cantanti big in gara? Danno per certo alcuni nomi”. La replica del conduttore è tutta da ridere: “Cantanti che non hanno neanche presentato il pezzo, è incredibile tutto ciò!”. Insomma, sono bastate poche parole per far capire che ancora non ci sono notizie certe sul prossimo Festival di Sanremo, e che bisognerà attendere ancora un po’ per avere qualche dettaglio in più.

Non è la prima volta che Amadeus interviene in merito alla questione. Già qualche giorno fa, sempre su Instagram, aveva pubblicato un post piuttosto sospetto, che alla luce del video di oggi diventa fin troppo sibillino: “Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe”. La frase, una citazione di Mark Twain, non è mai stata così vera da quando le notizie viaggiano sui social. Ed è per questo che bisogna prestare particolarmente attenzione a ciò che si legge.