“Mi ha scelta”: le parole di Giovanna Civitillo per Alice a “Verissimo”. Ma su Sanremo tace

A Verissimo Silvia Toffanin accoglie in studio Giovanna Civitillo, alla sua prima intervista nel salotto del programma. La showgirl ha ripercorso le tappe della sua carriera e l’amore con Amadeus, spendendo anche qualche parola per descrivere il bellissimo rapporto che ha con Alice, la figlia del conduttore nata da un precedente matrimonio. “Lei è un pezzo del mio cuore, sono cresciuta insieme a lei” confessa. E intanto, su Sanremo e sul caso che ha visto coinvolta Silvia Toffanin nell’ultimo periodo, in studio tutto tace.

“Verissimo”: Giovanna Civitillo e il rapporto con Alice, figlia di Amadeus

I primi passi nel mondo dello spettacolo, la carriera da ballerina, il successo a L’Eredità in veste di showgirl e, ovviamente, la storia d’amore con Amadeus. Giovanna Civitillo si racconta a tutto tondo, ospite per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, tra attività professionale e vita privata. Ampio spazio è ovviamente dedicato ai 20 anni di amore con il suo “Ama”, conosciuto a L’Eredità quando lui era conduttore e lei valletta e protagonista della mitica “Scossa”.

Sin dal principio del loro idillio d’amore, Giovanna Civitillo ha avuto modo di approfondire la conoscenza con Alice, la figlia di Amadeus nata da un precedente matrimonio. “Anche lei è un pezzo del mio cuore, sono cresciuta insieme lei – confessa la showgirl – Lei è stata la bambina che ha fatto scoprire il lato materno, e oggi siamo più di una mamma e una figlia: siamo complici, amiche, confidenti”.

Non è stato difficile entrare nel cuore di Alice e costruire un buon rapporto con lei, che non ha mai opposto resistenza e, anzi, ha spronato il padre a fidanzarsi con la showgirl: “Lei mi ha scelta. Io ho conosciuto Amadeus single e lei, quando mi ha conosciuta, gli ha detto: ‘Papà, ma perché non ti fidanzi con Giovanna?’. Quindi l’abbiamo accontentata molto volentieri”. L’obiettivo di costruire un quadro familiare unito e armonico è stato raggiunto in pieno: “Per me era fondamentale, io amo l’armonia e non sarei riuscita a costruire una famiglia senza armonia”.

Caso Toffanin a “Sanremo 2023”: tutto tace nell’intervista a Giovanna Civitillo

Se da un lato l’intervista di Giovanna Civitillo è ricca di contenuti e intime confessioni, dall’altro l’argomento “Festival di Sanremo” non viene minimamente sfiorato. La partecipazione della showgirl a Verissimo poteva essere l’occasione per far chiarezza sul caso che, nell’ultimo periodo, ha visto protagonista Silvia Toffanin e la sua ipotetica partecipazione a Sanremo 2023. Tuttavia tutto tace, nessuna delle parti ha fatto luce sulla vicenda che sta tenendo banco ormai da giorni.

Il “giallo” è scoppiato sul finire dello scorso anno, quando un comunicato Mediaset via social ha diffuso la notizia del rifiuto di Silvia Toffanin a una possibile partecipazione a Sanremo 2023. Pochi giorni dopo, in occasione della presentazione de L’anno che verrà su Rai1, Amadeus ha rotto il silenzio spiegando di aver rivolto un invito alla conduttrice per Sanremo 2020, senza però menzionare la presunta proposta per il 2023.

Ad aggiungere ulteriore carne al fuoco è stata la manager della conduttrice Mediaset, che a Fanpage ha confermato l’invito ricevuto dalla Toffanin per Sanremo 2023, smentendo dunque la versione fornita da Amadeus.