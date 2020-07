Amadeus, Giovanna Civitillo presa di mira su Instagram: la replica dell’ex ballerina

editato in: da

Giovanna Civitillo ha pubblicato sul suo profilo Instagram degli scatti che la ritraggono da giovane, ricordando il suo passato da ballerina. Tra gli apprezzamenti dei fan, la moglie di Amadeus è stata anche criticata.

La Civitillo ha condiviso con i suoi followers una foto insieme alla collega e amica Federica Lardo, rievocando le sue passate esperienze lavorative. Allo scatto, che la ritrae bellissima come adesso, ha accompagnato parole colme di tenerezza:

Quanto tempo è passato da questa foto… i sogni a volte si realizzano, il mio era diventare una ballerina! A 18 anni ho iniziato a lavorare in TV, (tanti programmi Rai e Mediaset), teatri, stadi e piazze! Tanti provini, tanta fatica e tantissima soddisfazione. Poi… all’improvviso cambiano le priorità!

Nelle sue parole è evidente il riferimento all’amore, che la Civitillo ha incontrato nel 2003, durante la realizzazione del programma L’eredità: sul set della trasmissione, in cui aveva il ruolo di ballerina e valletta, Giovanna ha conosciuto Amadeus e da allora i due non si sono più lasciati, coronando il loro sogno d’amore con la nascita di José Alberto nel 2009 e il loro matrimonio, sempre nello stesso anno.

Non sono mancati i commenti dei fan a corredo della foto: “Di una bellezza e semplicità disarmante… Complimenti Giovanna, complimenti a te e alla tua splendida famiglia”, “Bellissima! Mi ricordo benissimo di te con la scossa, eri simpaticissima con la tua risata e si vedeva benissimo il feeling tra te e un timido Amadeus. Siete una coppia meravigliosa!”.

Tra i complimenti dei fan però ha fatto capolino anche una critica alla Civitillo: “Che vi amate non c’è dubbio, ma nn è che hai fatto tante cose in tv. La scossa nn è fare la ballerina. Le ballerine sono un’altra cosa…”.

Non si è fatta attendere la risposta della showgirl, che ha prontamente replicato alla donna: “Invece sì che ho fatto la ballerina, e non mi riferisco di certo alla scossa… Se non sa, perché commentare dicendo cose sbagliate (non mi sembra il luogo giusto per pubblicare il curriculum)”.

Giovanna ha ricevuto grande supporto dai suoi fan che hanno preso le sue difese rispondendo alle critiche. Sono in tantissimi ad amare la coppia: non sono mancati infatti, oltre agli apprezzamenti per la sua carriera, i complimenti per l’amore limpido e sincero con Amadeus.