Detto Fatto, Giovanna Civitillo nuova rubrica e confessioni su Amadeus

Giovanna Civitillo svela la sua nuova rubrica a Detto Fatto, accanto a Bianca Guaccero, e si confessa su Amadeus. “Mission (im)possible” si alternerà con la rubrica che avevo anche l’anno scorso, “Pazze per lo shopping” – ha spiegato a Sorrisi e Canzoni Tv – : andranno in onda entrambe il lunedì a settimane alterne. Anche qui mi diverto moltissimo: è un gioco sulla moda, con due concorrenti che si sfidano e devono creare un look a basso costo. E vince chi riesce a spendere di meno”.

Giovanna è legata ormai da diversi anni ad Amadeus da cui ha avuto il figlio Josè. Un amore nato quando lei vestiva i panni de “la scossa” a L’Eredità, dove lui era il conduttore. “Nacque tutto come un gioco nel 2003 durante “L’eredità” – ha ricordato lei -. Ero con il coreografo Marco Garofalo in sala prove in un momento di pausa. C’era la musica in sala e feci questi movimenti un po’ sinuosi per scherzare. Ama li vide e gli venne l’idea di fare uno stacchetto per il gioco della scossa, che già esisteva”.

Giovanna Civitillo e Amadeus formano una delle coppie più affiatate nel mondo dello spettacolo. “C’è poco da dirgli, non ha bisogno dei miei consigli, tranne che per l’abbigliamento – ha confessato la showgirl -. Fosse per lui vestirebbbe sempre uguale perché è pigro. Per i “Soliti ignoti” per esempio ha una bella giacca ma adesso basta, è venuto il momento di cambiarla”.

La moglie di Amadeus ha poi commentato la scelta di creare un profilo Instagram di coppia. “Lui non è capace di usare i social, non gli interessa e non vuole imparare – ha spiegato Giovanna -. L’unico modo è tirarlo dentro al mio account, che infatti è Giovanna Civitillo e Amadeus. È lui che si è “accollato” (ride). E mi usa. Quando fa qualcosa mi manda la foto o il video e mi dice: “Li posti tu?”. Ma è veramente raro, anche perché Ama odia fare le foto”.