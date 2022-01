La moglie di Amadeus torna a Sanremo, cosa farà per il Festival

Sanremo 2022, i cantanti in gara della 72esima edizione

Per il secondo anno consecutivo, il Festival di Sanremo accoglierà Giovanna Civitillo: la moglie di Amadeus è pronta per tornare all’Ariston, ma questa volta in vesti diverse da quelle della prima volta. In un’intervista a Gente, ha raccontato che, dopo aver ricevuto la proposta da parte di un noto conduttore di Rai Uno, subito si è fatta consigliare proprio da suo marito che, invece, sarà al timone della kermesse.

Sanremo 2022, cosa farà Giovanna Civitillo al Festival

Già l’anno scorso aveva ottenuto il suo esordio all’interno dell’immensa macchina sanremese, e quest’anno la presenza della moglie di Amadeus è stata riconfermata anche se in un ruolo un po’ diverso dal precedente. Nel 2021, infatti, Giovanna Civitillo era stata ingaggiata per la presentazione del Prima Festival, il programma che va in onda dopo il TG1 e prima delle puntate della kermesse su Rai Uno.

Quest’anno tornerà nuovamente nella città dei fiori, ma la proposta che ha ricevuto non ha niente a che fare con il lavoro dello scorso anno. Il Prima Festival 2022, infatti, verrà condotto questa volta dalla conduttrice ed ex Miss Italia Roberta Capua, da uno dei volti dei mitici The Jackal, Ciro Priello, e dalla meravigliosa Paola Di Benedetto, la quale ha dato prova nell’ultimo periodo di essere una brava conduttrice.

A Giovanna Civitillo ci ha pensato Alberto Matano, il conduttore de La vita in diretta che le ha proposto il ruolo di inviata all’Ariston. La moglie di Amadeus, quindi, sarà colei che intervisterà giornalisti e cantanti in gara fuori dal Teatro, come di consueto accade durante la settimana della musica italiana per eccellenza.

Giovanna e Amadeus, un “io” che diventa “noi”

Consigliere per eccellenza di Giovanna è sicuramente suo marito Amadeus. Subito dopo la proposta di Alberto Matano, infatti, ha chiesto consiglio proprio a lui: “Sono super carica! Quando Alberto Matano mi ha proposto di lavorare sul campo, come due anni, fa ho accettato subito. Anzi, prima mi sono confrontata con Ama”, ha raccontato Giovanna Civitillo in un’intervista a Gente. Un confronto più che lecito e, ci ha tenuto a specificare, non perché le serva il consenso di suo marito.



“Ragiono e scelgo sempre con la mia testa, sono molto indipendente e Ama mi lascia carta bianca. Ma noi parliamo di tutto, ci consigliamo, ascoltiamo l’uno il punto di vista dell’altra, sia sul lavoro sia, soprattutto, nella dimensione privata” ha continuato, raccontando di un amore solido in cui il singolo diventa un “noi”, perché quando si è insieme si diventa sempre più forti.

Amadeus e Giovanna, dopo Sanremo un altro programma insieme

Non si arresta mai Amadeus che, dopo unasettimana impegnativa come è quella del Festival di Sanremo, che non prevede solo quei cinque giorni ma una preparazione ben lunga e importante, tornerà subito in televisione e questa volta al fianco di sua moglie Giovanna.

I due coniugi presenteranno il programma Affari tuoi, ma in un “formato” particolare. Sempre nell’intervista a Gente, l’ex ballerina ha spiegato cosa dovremo aspettarci: “Accadrà presto. Dopo Sanremo, dal 12 febbraio, per cinque sabati sera su Rai Uno, saremo insieme ad Affari tuoi – Formato famiglia. Ama conduce, io sono un po’ la sua spalla. Ma adesso non vedo l’ora di godermi il Festival, applaudire mio marito e onorare al meglio il mio impegno da inviata. Sono una secchiona, mi preparo, voglio fare bene: sono esigente e critica con me stessa”. E siamo sicuri del fatto che sarà proprio così!