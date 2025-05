Anticipazioni Sognando… Ballando con le Stelle del 30 maggio, gli ospiti della finale

"Sognando... Ballando con le stelle" arriva alla puntata finale in cui si decreterà il nuovo maestro in pista da ottobre

Fonte: IPA Milly Carlucci

È tempo di finale. E di realizzare i sogni dei concorrenti ancora in gara. Venerdì 30 maggio, l’Auditorium Rai del Foro Italico si trasformerà in un palcoscenico scintillante dove emozione e talento si uniranno per l’ultimo atto di Sognando… Ballando con le Stelle. Alle 21,35 su Rai 1, Milly Carlucci celebra vent’anni di uno dei programmi più amati dal pubblico italiano, ma non solo: decreterà anche il nuovo maestro che affiancherà i Vip nelle prossime edizioni del talent.

Sognando… Ballando con le stelle, le anticipazioni del 30 maggio

Il sipario si apre su una storia lunga vent’anni, fatta di passi, cadute, rinascite e trionfi. Sognando… Ballando con le Stelle è lo spin-off di un laboratorio di emozioni, una scuola di disciplina e un palcoscenico di sogni condivisi settimana dopo settimana. Nella sua quarta e ultima puntata, il programma diventa una vera e propria festa della danza, una celebrazione che richiama in scena i protagonisti che hanno segnato il cuore del pubblico.

A condividere questa grande serata ci saranno ospiti speciali che riportano in pista la magia delle passate edizioni: l’attore Gabriel Garko; Massimiliano Ossini, volto amato della tv pubblica; Francesco Paolantoni, maestro di ironia; Federica Nargi e Bianca Guaccero, eleganza e grinta al femminile; Wanda Nara, presenza scenica inconfondibile; Tommaso Marini, campione anche fuori dalla pedana, e Federica Pellegrini, stella del nuoto che ha lasciato il segno anche in pista.

La sfida dei maestri

Chi ballerà accanto alle Stelle nel futuro? La risposta arriva solo al termine di una sfida serrata tra i maestri concorrenti, che si giocano l’ingresso ufficiale nella squadra di Ballando con le Stelle. Accanto a loro, si esibiranno anche i maestri in carica e due nomi che rievocano la memoria storica del programma: Samanta Togni e Raimondo Todaro. La loro presenza riporta il pubblico alle edizioni più amate, un ponte perfetto tra passato e futuro.

Ma non sarà solo la tecnica a decidere le sorti. La giuria, composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, metterà alla prova non solo le coreografie ma anche la capacità dei candidati di emozionare. E il pubblico, attraverso i social, sarà protagonista attivo: in Sognando… Ballando con le Stelle, la voce dello spettatore ha sempre avuto un peso reale.

La Big Band, come sempre, accompagnerà dal vivo ogni esibizione, tessendo atmosfere che esaltano i movimenti e le tensioni in pista. A bordo campo, Alberto Matano osserva e racconta con uno sguardo empatico e mai invadente, mentre Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Rossella Erra e Matteo Addino arricchiscono il racconto con commenti puntuali e appassionati.

Quando e dove va in onda Sognando… Ballando con le stelle

La nuova puntata di Sognando… Ballando con le stelle va in onda su Rai1 dalle 21,30, dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi di Stefano De Martino. Il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale, che ogni settimana raccoglie i commenti dei telespettatori, e sui canali dedicati al programma. Come sempre, la conduzione è affidata a Milly Carlucci che da 20 anni è al timone dello show in onda ogni sabato sera sulla Prima Rete.