Anticipazioni Serale di “Amici”: i concorrenti a rischio eliminazione

Fonte: Ufficio Stampa Fascino “Amici”, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: passo a due da 10. Celentano in estasi

Il gioco si fa duro per gli allievi della scuola di Amici. Manca ormai meno di un mese alla finalissima, posticipata a domenica 14 maggio per evitare sovrapposizioni con l’Eurovision Song Contest. La rosa dei concorrenti ancora in gara si restringe e a questo punto bisogna abituarsi all’eliminazione anche di veri talenti: alla fine dovrà restarne solo uno.

La sesta puntata del Serale, che andrà in onda domani sabato 22 aprile, è stata registrata ieri pomeriggio e arrivano già le prime anticipazioni. Scopriamo quali sono state le sfide affrontate dai ragazzi, i commenti dei giudici, i grandi ospiti in studio e, naturalmente, gli allievi che, a seguito della terza manche, rischiano l’eliminazione e l’esclusione dalla finale.

Amici, le anticipazioni: chi sarà eliminato nella sesta puntata

Dopo le eliminazioni di Megan, Ndg, Gianmarco, Piccolo G, Samu, Alessio e Federica i concorrenti in gara sono rimasti soltanto 8. Sospese per il momento le doppie uscite, l’eliminato della sesta puntata di Amici sarà soltanto uno e, come sempre, ad annunciarlo sarà Maria De Filippi al termine della trasmissione di sabato sera. A rischio il cantante Cricca, più volte già finito al ballottaggio, e il ballerino Ramon Agnelli.

Sono dunque le squadre capitanate dalle coppie Rudy Zerbi – Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini – Emanuel Lo a rischiare di perdere un concorrente. Intatto, per questa volta, il team di Arisa e Raimondo Todaro, quello con meno concorrenti in gara: soltanto il cantautore Wax (autore di una sorpresa a Maria nella scorsa puntata) e il ballerino Mattia Zenzola sono riusciti a superare tutte le sfide e restare all’interno della scuola.

I favoriti alla vittoria di Amici 22

Non stupisce sapere che tra i concorrenti a rischio eliminazione non c’è il ballerino Mattia Zenzola, fin dall’inizio tra i preferiti del pubblico a casa, leader indiscusso del premio Tim (quello in cui a votare sono proprio gli spettatori), con preferenze superiori al 60%. A seguire il ballerino, nel cuore dei fan, le cantanti Federica Andreani e Angelina Mango, nonostante le aspre critiche rivolte a quest’ultima.

Forse essere i beniamini del pubblico, però, non basta e sul binario delle scommesse la situazione cambia. Quando si tratta di scegliere il concorrente su cui puntare per la vittoria è la cantante Angelina, figlia di Mango, a essere la preferita, seguita dalla ballerina Isobel e, solo al terzo posto, da Mattia. Leggermente sotto Aaron e Wax.

Sesta puntata di Amici: l’incredibile esibizione di Lorella Cuccarini

Disco music e icone anni ’70 sono stati il tema della sesta puntata di Amici, puntata che si farà ricordare per le incredibili esibizioni degli insegnanti. Il duo dei Zerbicele si è esibito in un medley dedicato a Raffaella Carrà, interpretata proprio dall’insegnante di danza Alessandra Celentano, con tanto di caschetto biondo e pantaloni a zampa. Altrettanto incredibile la performance di Lorella Cuccarini che, accompagnata da Emanuel Lo, inizierà lo spettacolo appesa a un palo da pale dance.

Tra gli ospiti della sesta puntata del Serale di Amici un volto familiare nella scuola televisiva, quello di Gaia Gozzi, la cantante che vinse la 19esima edizione del talent show. Ancora, il conduttore radiofonico Max Briganti, che si intratterrà in un divertente siparietto insieme a Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè, i giudici di questa edizione.